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Mataron de un balazo en el pecho a repartidor de Pedidos Ya que frustró un arrebato en Alta Córdoba

Evitó que le robaran el celular a una chica. Fue en la esquina de Góngora y General Paz. Hay un detenido.

12/11/2026 | 06:36Redacción Cadena 3

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Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)

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  1.

    Audio. Mataron de un balazo en el pecho a repartidor de Pedidos Ya que frustró un arrebato en Alta Córdoba

    Radio Popular

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En la esquina de Góngora y General Paz, en el barrio Alta Córdoba de la capital cordobesa, un repartidor de 38 años recibió un balazo mortal en el pecho este miércoles. Murió en el lugar. Su única “culpa” fue interponerse para evitar que le robaran el celular a una chica.

El hecho ocurrió pasadas las 22.30. Dos delincuentes en moto intentaron arrebatarle el teléfono a la joven. El repartidor de Pedidos Ya, que circulaba por la zona, se metió de lleno a ayudar. La respuesta fue un disparo directo al pecho.

Vecinos que presenciaron la escena o escucharon lo ocurrido confirmaron los hechos. Uno de ellos relató: “Unas motos… hicieron el asalto a una chica en la esquina y otro chico… un repartidor los encaró con la moto y luego de la moto le tiraron un balazo. No sé si uno o dos balazos y bueno, quedó tirado en la esquina hasta las 11 de la noche”.

Y agregó: “Se ven muchos arrebatos en moto. Para colmo nosotros acá tenemos… mucho movimiento de moto y bueno, se aprovecha eso para arrebatos”.

Tras el crimen se desplegó un operativo policial. Hasta el momento hay un presunto delincuente detenido. La causa está a cargo de la fiscal Iván Rodríguez.

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

1. ¿Qué ocurrió en Alta Córdoba?

Un repartidor recibió un balazo mortal al intentar evitar el robo del celular a una chica.

2. ¿Quién fue la víctima?

Un repartidor de 40 años de Pedidos Ya.

3. ¿Cuándo sucedió el hecho?

El incidente ocurrió el miércoles pasadas las 22.30.

4. ¿Dónde tuvo lugar el incidente?

En la esquina de Góngora y General Paz, en Alta Córdoba.

5. ¿Qué acciones se tomaron tras el crimen?

Se desplegó un operativo policial y hay un presunto delincuente detenido; la causa está a cargo de la fiscal Rodríguez.

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