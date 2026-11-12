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Primera Nacional: Racing y Coleoni se acercan a la definición

Las partes habrían acordado tener una respuesta el próximo lunes para certificar la continuidad o no del entrenador en la Academia.

12/11/2026 | 19:27Redacción Cadena 3

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Continúan las negociaciones entre la dirigencia de Racing y el entrenador Gustavo Coleoni para definir la continuidad del "Sapo" para la próxima temporada de la Primera Nacional.

En el cónclave se tocaron temas claves como el armado del equipo, con las bajas que se darán a fin de año, la consecución de refuerzos y la permanencia de futbolistas que son del gusto del DT como Pablo Chavarría y el arquero Brian Olivera.

La idea es que la definición no pase del próximo lunes para comenzar a trabajar lo antes posible y aunque las partes entienden que no habría que limar tantas asperezas, se tomarán un tiempo para dar una respuesta certera.

Terminó la reunión entre el presidente Manuel Perez y el vicepresidente Tomás Pochettino con Gustavo Coleoni y Leonardo Gasseuy, quien es el representante del DT. "Cuarto intermedio hasta el lunes", fue la respuesta de ambas partes. Al momento el diálogo es bueno y hay optimismo con las negociaciones para cerrar la semana próxima la continuidad del Sapo en la Academia.

La vuelta a los entrenamientos está programada para el próximo lunes 16 de noviembre.

Lectura rápida

¿Qué se está negociando? Se están negociando la continuidad de Gustavo Coleoni como entrenador de Racing para la próxima temporada de la Primera Nacional.

¿Quiénes participan en las negociaciones? Participan la dirigencia de Racing, Gustavo Coleoni, Leonardo Gasseuy, Manuel Perez y Tomás Pochettino.

¿Cuándo se espera una definición? Se espera que la definición no pase del próximo lunes.

¿Dónde se lleva a cabo la reunión? La reunión se lleva a cabo en la sede de Racing.

¿Por qué hay optimismo en las negociaciones? Hay optimismo debido a que el diálogo es bueno y se espera cerrar la continuidad del "Sapo" en la Academia la semana próxima.

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