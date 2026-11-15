Paulo Airaudo, de lavar platos en Río Cuarto a ser reconocido con 10 estrellas Michelin.

El chef cordobés Paulo Airaudo acumula 10 estrellas Michelin y sigue siendo un profesional de la cocina muy destacado y reconocido en todo el mundo.

En diálogo con Cadena 3, Airaudo compartió su experiencia y el esfuerzo detrás de su éxito en la gastronomía.

"Estamos muy contentos y es gratificante, porque al final es el trabajo de mucha gente", mencionó Airaudo, quien vive en San Sebastián, España, y lleva adelante el restaurante Amelia.

Su camino en la gastronomía comenzó lavando platos en Río Cuarto, y considera que "trabajar, trabajar y trabajar" es la base de su éxito.

Sobre las estrellas Michelin, Airaudo explicó: "Una estrella es mejor en su tipo. Luego, dos estrellas, que merece el desvío, y tres estrellas suelen decir que merece el viaje". Este reconocimiento no solo implica calidad, sino también un gran esfuerzo detrás de cada plato.

Airaudo cuenta con 11 restaurantes en 7 ciudades y 4 países, pero aún no tiene uno en Argentina. "Llevamos dos años buscando local. No es fácil porque hay que hacer inversiones grandes", aseguró. Sin embargo, tiene la intención de abrir un restaurante que merezca el viaje en su país natal.

En cuanto a la oferta gastronómica, Airaudo detalló que cada restaurante tiene un hilo conductor: "La materia prima de excelencia". En sus locales de costa, como en San Sebastián y Hong Kong, el enfoque está en pescado y marisco, reflejando la rica tradición culinaria vasca.

El chef también destaca la importancia de adaptarse a cada mercado: "Cada uno es particular en sí mismo. Hacer negocios en diferentes países lleva a tener que interpretar muchas cosas". A pesar de los desafíos, Airaudo se mantiene firme en su creencia de que "la calidad funciona".

Con un fuerte sentido de pertenencia, Airaudo expresa su orgullo por representar la cocina vasca, a pesar de sus raíces argentinas. "Llevo la bandera a todos lados".

Recientemente fue reconocido en la gala de la guía Michelin en Bangkok, donde se le otorgaron dos estrellas más. "Para nosotros nos hace mucha ilusión lo que está pasando y poder seguir haciendo cosas", concluye el chef, quien sigue trabajando para llevar su arte culinario al mundo.

Entrevista de "Amamos los domingos".