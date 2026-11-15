FOTO: Detenidos en Mataderos: dos ladrones con antecedentes, uno identificado por su peluca

Buenos Aires, 15 noviembre (NA) -- Dos ladrones con antecedentes, uno de ellos reconocido por una peluca que usaba al momento de cometer los delitos, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Mataderos, donde le habían robado un morral y un celular de alta gama a un hombre.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que uno de los delincuentes, de 48 años, acumulaba diez antecedentes por robo, resistencia y desobediencia a la autoridad, daños y amenazas, todos reunidos entre 2016 y 2026, además de un procesamiento en 2025 por el delito de robo.

El otro ladrón, de 54 años, contaba con un procesamiento por infracción a la Ley de Drogas en 2017.

Las detenciones se produjeron después de que personal de la Comisaría Vecinal 9 A fuera alertado por un robo cometido a un hombre de 46 años a la salida de un garaje en Murguiondo al 1200.

El damnificado fue sorprendido por los ladrones que, a punta de pistola, le sustrajeron un morral con documentación, tarjetas y un celular de alta gama.

Tras darse los delincuentes a la fuga, la víctima pudo detectar el lugar donde se encontraban mediante el sistema de geolocalización de su teléfono, el cual le indicó la dirección de Cafayate al 1800.

Allí se constituyeron los efectivos junto al damnificado, que identificó a los ladrones cuando salían de un inmueble por la peluca oscura que utilizaba uno de ellos.

Tras ser reducidos, la Policía descubrió que llevaban el morral que habían robado y que en su interior había un arma calibre .22 con tres municiones en el cargador.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 11, a cargo de Paula Pettazi, Secretaría 133 de Mariana Turner, dispuso la detención de los dos ladrones y el secuestro del morral con los elementos sustraídos y el arma de fuego.