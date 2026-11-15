Megaspeed confirma la salida de Alice Huang tras las acusaciones de espionaje.

Megaspeed International comunicó el domingo que la empresaria china Alice Huang, cuya relación con el exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, generó inquietudes en materia de seguridad nacional en Estados Unidos, dejó la empresa el año pasado.

La firma, que se encuentra bajo el escrutinio por supuestas transferencias de chips avanzados de Nvidia a empresas en China, también reveló que se ha iniciado una investigación interna dirigida por abogados externos.

Desde su sede en Singapur, Megaspeed afirmó a The Associated Press que opera un "negocio legítimo y legal" y que es consciente de los informes de prensa que contienen afirmaciones sobre su actividad, su cadena de suministro y sus operaciones globales "que no están respaldadas por evidencia verificable". Sin embargo, no se abordaron acusaciones específicas.

En un comunicado enviado por correo electrónico, la empresa señaló: "La empresa ha contratado asesoría legal externa para llevar a cabo una investigación interna exhaustiva". Además, confirmaron que Alice Huang "dejó Megaspeed con efecto a partir del 30 de agosto de 2025 y actualmente no tiene ningún rol en la empresa". La compañía añadió que no comentará sobre asuntos personales y privados de la Sra. Huang.

Como cliente y socio de nube de Nvidia, Megaspeed ha enfrentado un intenso escrutinio en los últimos meses, incluso de autoridades estadounidenses, por acusaciones de haber eludido las restricciones de exportación para canalizar grandes cantidades de chips hacia empresas chinas. En diciembre pasado, la compañía sostuvo que no había "evidencia" de transferencias ilícitas de chips.

El gobierno de Singapur anunció el jueves que inició una investigación sobre Megaspeed en febrero de 2025, investigando la posible existencia de "declaraciones falsas en relación con la compra de servidores". Las autoridades también interrogaron a Alice Huang, quien fue identificada como entonces directora ejecutiva de Megaspeed, presidenta del consejo y una de sus principales controladoras.

El año pasado, las autoridades de Singapur retuvieron su pasaporte y la interrogaron. Sin embargo, concluyeron que no había pruebas suficientes de delito, aunque sospechaban que había proporcionado información "inexacta" para minimizar su papel en la empresa.

Un informe previo de The New York Times sugirió que funcionarios estadounidenses creían que Alice Huang era una espía china reclutada para influir en Nvidia y facilitar el acceso a sus chips avanzados en China.

Ante el creciente escrutinio y el interés mediático sobre su relación romántica con Jensen Huang, Nvidia anunció el jueves que él dejaba su puesto como director ejecutivo.

No obstante, el secretario de Justicia estadounidense, Todd Blanche, comentó el jueves que el Departamento de Justicia no había determinado si Alice Huang era una espía china. Al ser consultado sobre este tema, el presidente Donald Trump respondió: "No sé si eso se ha determinado".

Beijing ha rechazado las acusaciones, considerándolas infundadas.

The Associated Press no ha logrado comunicarse con Alice Huang para solicitar sus comentarios.

Megaspeed comenzó como el brazo en el extranjero de un desarrollador chino de videojuegos y fue constituida en Singapur en 2015 bajo el nombre de 7Road International. Adoptó su nombre actual en marzo de 2023, cuando todas sus acciones fueron transferidas a Huang Le Limited, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas. Alice Huang es también conocida por su nombre chino, Huang Le.

Para noviembre de 2023, Alice Huang ya no figuraba como directora de Megaspeed, y todas sus acciones habían sido transferidas a una entidad propiedad del empresario singapurense Tan Yong Pong, conocido como James Tan.

A pesar de estos registros públicos, la empresa Culper Research citó a un empleado de Megaspeed en un informe publicado en mayo, quien afirmó que Alice Huang "en realidad sigue siendo nuestra jefa" y que continúa involucrada en las operaciones diarias.

Las finanzas de la empresa también han llamado la atención. Registros corporativos de Singapur muestran que sus activos totales aumentaron aproximadamente 90 veces desde finales de 2023 hasta 2024, alcanzando casi 3.000 millones de dólares.

En un comunicado separado emitido el jueves en nombre de James Tan, Megaspeed afirmó que se toma "extremadamente en serio" sus obligaciones conforme a las leyes estadounidenses de control de exportaciones. La compañía indicó que había cooperado con inspecciones de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos y que estaba lista para colaborar plenamente con otras autoridades pertinentes.