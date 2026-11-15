Funes llevó su sistema de monitoreo al congreso de ciudades inteligentes más importante del mundo

Funes presentó en el Smart City Expo World Congress un proyecto que aprovecha las cámaras de seguridad para saber por dónde y a qué hora circulan más vehículos. El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) eligió la experiencia para un panel sobre inteligencia artificial aplicada a la gestión municipal, en el que también expusieron Mérida, de México, y Envigado, de Colombia. El congreso se realizó del 3 al 5 de noviembre en Barcelona.

El proyecto, denominado “La ciudad que se mide sola”, utiliza la lectura automática de patentes para elaborar mapas que muestran los puntos y horarios de mayor circulación. Según la Municipalidad de Funes, en agosto el sistema procesó más de tres millones de lecturas de patentes. Con esos datos, el municipio puede identificar dónde se concentra el tránsito y orientar decisiones de seguridad vial.

Las cámaras empleadas para el análisis forman parte de una red municipal de más de 600 equipos de videovigilancia. De acuerdo con la gacetilla municipal, el sistema también puede detectar accidentes, alertar sobre vehículos con pedido de captura y buscar autos o motos por características como el color o la marca. Una vez identificado un vehículo, permite reconstruir su recorrido con los registros de distintas cámaras.

La presentación estuvo a cargo de Alejandro Bono, jefe del Centro de Cómputos, y Juan Pablo Zangara, subjefe del Centro de Monitoreo. Durante el encuentro, la delegación se reunió con la cónsul general argentina en Barcelona, Rossana Surballe, e intercambió experiencias con especialistas en inteligencia artificial, sensores urbanos y drones.

Tras el congreso, la Municipalidad planteó tres líneas de trabajo: incorporar sensores para el monitoreo ambiental y operativo, desarrollar un asistente de inteligencia artificial para uso interno y evaluar el uso de drones en tareas de seguridad, atención de emergencias y relevamiento territorial.