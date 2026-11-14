Incidente en el partido Deportivo Madryn-Deportivo Maipú: Suspendido por explosivo lanzado desde la tribuna

FOTO: Los jugadores de Maipú rodean al arquero tras la agresión.

Puerto Madryn, 14 noviembre (NA) -- Esta tarde, el partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú de Mendoza, correspondiente al Torneo Reducido de Primera Nacional, fue suspendido debido a que el arquero del equipo visitante resultó afectado por una bomba de estruendo.

Cuando se disputaban 36 minutos del segundo tiempo, con el marcador a favor del conjunto chubutense por 3-1, algunos hinchas lanzaron el explosivo, que impactó cerca de Nahuel Galardi, quien quedó tendido en el campo, visiblemente aturdido por el estruendo.

El arquero del equipo mendocino recibió atención médica en el lugar y luego fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Después de una hora de espera y considerando que Maipú ya no podía realizar más cambios, el árbitro Bryan Ferreyra decidió suspender el encuentro.

A esa altura, los jugadores del equipo visitante se mostraron reacios a continuar el partido, argumentando que no contaban con las garantías necesarias para hacerlo.

A pesar de que Deportivo Madryn se encaminaba hacia la clasificación, su situación ahora es incierta, ya que podría enfrentar sanciones que lo excluyan del torneo en su intento por ascender a la primera división.