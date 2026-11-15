El tango, el Papa, Gardel y Piazzolla.

“Es un soplo la vida”, dijo el Papa León XIV en uno de sus discursos en Argentina, citando de palabra a Gardel. Al otro día, los obispos en la cena junto a él, le cantaron completo “Volver”, el estremecedor tango de Gardel y Le Pera. Cuentan, y se lo vió, que sonrió y aplaudió.

En estos intensos días de su visita dijo que esta tierra tenían dos papas, pues el se sentía parte de la tierra de Francisco, frase con la que trajo a nuestro Bergoglio y su inmensa obra. Vaya si fue así,

Y mientras transcurría la visita de León 14, sucedió el Día Nacional del Tango; fue el miércoles 11, justo cuando estuvo en Córdoba.

El tango fue estigmatizado por el Papado a principios del siglo 20. Es que cuando se presentó hecho danza transgresora en los los escenarios europeos, el Vaticano sospechó de su sensualidad y lo consideró indecente. Y, si no lo prohibió, lo desaconsejo.

Pero como hemos visto, son consideraciones lejanas.

El tango tienes su propia camino entre los ángeles. Sino, repasemos una instantánea maravillosa entre dos de nuestros emblemas, uno que acaso sabía que ya lo era, y otro que aún era un niño,

“Para el simpático pibe y futuro gran bandoneonista”. Firmado: Carlos Gardel, en 1935. El pibe que recibió la foto autografiada tenía 13 años y se llamaba Astor Piazzolla.

Quien quiera creer en el destino podrá tomar esta historia. Pero también uno podría ilusionarse con la idea de que los pueblos son capaces de escribir un libreto propio.

El pequeño Astor había participado con un pequeño papel de canillita en la película El día que me quieras (vaya coincidencia, en la que se estrenó el tango Volver) y, en la cena para celebrar el final del rodaje, lo acompañaría con su bandoneón.

“Qué noche, Charlie! Allí fue mi bautismo con el tango”, contaría décadas después, en una carta a Gardel, que ya se había ido. En esas palabras habría una dedicatoria al otro grande del Olimpo del tango, Anibal Troilo. “¿Sabés quién era Troilo? Él eras vos tocando el bandoneón”, le diría a Gardel en esa carta. Es decir, Troilo, el otro gigante de la mitología del tango, también estaría presente en esa reunión, de alguna manera.

Así como Gardel se fue de la vida en Medellín, Colombia, el 24 de junio de 1935, Piazzolla moría en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Pero quedaron resonando entre nosotros, y en el mundo.

El tango es una historia viva. Basta conmoverse con su original y extraordinaria manera musical, y sus letras poemas inspiradas de un profundo existencialismo urbano. Ambas, lo sostienen como una de las grandes creaciones culturales argentinas.