"Se terminó la noche, ya salió el sol": volvé a emocionarte con el ascenso de Godoy Cruz a primera
15/11/2026 | 19:21Redacción Cadena 3
FOTO: Godoy Cruz ascendió a Primera tras vencer a Tristán Suárez.
-
Audio. "Se terminó la noche, ya salió el sol": volvé a emocionarte con el ascenso de Godoy Cruz a primera
La Cadena del Gol
Godoy Cruz de Mendoza vivió una nueva tarde histórica, venció a Tristán Suárez por 3-1 y salió campeón de la segunda categoría del fútbol argentino, para regresar a la Primera División.
En el partido que se disputó en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, el elenco mendocino se impuso con tantos de Esteban Burgos, de penal a los 12 minutos de primer tiempo, Axel Rodríguez, en 32 minutos y Martín Pino, a los 23 del complemento, mientras que el descuento fue obra de Marcos Enrique, cuando iban 40 minutos del primer tiempo.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol. Godoy Cruz le ganó a Tristán Suárez, se coronó campeón y vuelve a ser de Primera División
"El Tomba" venció a su rival por 3-1 con goles de Burgos, Rodríguez y Pino ante veinte mil hinchas que coparon el Gigante de Alberdi.
/Fin Código Embebido/
Con la victoria en el partido decisivo, el equipo que conduce Pablo De Muner pudo ponerle el broche de oro a una segunda rueda excelente y volvió a la máxima categoría del fútbol argentino tras solo un año de ausencia, superando el descenso traumático que vivió en 2025.
Lectura rápida
¿Qué logró Godoy Cruz en el partido? Godoy Cruz salió campeón de la segunda categoría del fútbol argentino al vencer a Tristán Suárez por 3-1.
¿Quiénes anotaron los goles para Godoy Cruz? Los goles fueron anotados por Esteban Burgos, Axel Rodríguez y Martín Pino.
¿Dónde se disputó el partido? El partido se disputó en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba.
¿Quién dirige a Godoy Cruz? El equipo es dirigido por Pablo De Muner.
¿Cuándo regresó Godoy Cruz a la Primera División? Godoy Cruz regresó a la Primera División tras un año de ausencia, después de haber vivido un descenso en 2025.