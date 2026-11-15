"Se terminó la noche, ya salió el sol": volvé a emocionarte con el ascenso de Godoy Cruz a primera

Por Mauri Coccolo

Godoy Cruz de Mendoza vivió una nueva tarde histórica, venció a Tristán Suárez por 3-1 y salió campeón de la segunda categoría del fútbol argentino, para regresar a la Primera División.

En el partido que se disputó en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, el elenco mendocino se impuso con tantos de Esteban Burgos, de penal a los 12 minutos de primer tiempo, Axel Rodríguez, en 32 minutos y Martín Pino, a los 23 del complemento, mientras que el descuento fue obra de Marcos Enrique, cuando iban 40 minutos del primer tiempo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con la victoria en el partido decisivo, el equipo que conduce Pablo De Muner pudo ponerle el broche de oro a una segunda rueda excelente y volvió a la máxima categoría del fútbol argentino tras solo un año de ausencia, superando el descenso traumático que vivió en 2025.