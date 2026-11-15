Ferro quedó afuera del reducido tras un gol polémico de Gimnasia y Tiro

Ferro Carril Oeste se despide de la posibilidad de ascender a la máxima categoría tras perder 1-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta en el partido correspondiente a los octavos de final del reducido por el segundo ascenso. A pesar de haber acumulado 66 puntos en la temporada regular, el equipo se vio superado por el rival salteño.

El único gol del encuentro fue anotado por el delantero Fabricio Rojas a los 15 minutos del primer tiempo. Este tanto fue muy discutido, ya que se produjo tras un control de balón con la mano que no fue sancionado por el árbitro Maximiliano Manduca.

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Así le roban a #Ferro ???? para que gane Gimnasia y Tiro 1-0. https://t.co/WJa0dHV786 — FerroWeb (@ferroweb) November 16, 2026

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Con este resultado, Ferro, que había liderado la zona A durante gran parte de la segunda rueda, se quedó sin chances de volver a la máxima categoría, mientras que el "Albo" de Salta avanzó a los cuartos de final del reducido, donde enfrentará a un rival aún por definir.

La polémica del gol surgió cuando, a los 15 minutos, Gabriel Díaz envió un centro al área que fue controlado por Fabricio Rojas, quien utilizó su brazo derecho para llevar el balón a su dominio. Sin la intervención del árbitro, Rojas pudo ingresar al área rival y concretar el tanto.

En la segunda parte, a los 20 minutos, el delantero visitante Lautaro Gordillo estuvo cerca de igualar el marcador con un potente remate que impactó en el palo izquierdo del arco defendido por Fernando Monetti.

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En el minuto 41 del segundo tiempo, un cabezazo de Nicolás Reniero fue desviado con gran atajada por el arquero Federico Cosentino, quien mantuvo la ventaja para su equipo. La visita también tuvo una oportunidad más en el tiempo de descuento, pero Jonás Aguirre falló un mano a mano, enviando el balón desviado.

Por otro lado, Deportivo Morón también avanzó a cuartos de final al empatar 1-1 con Colegiales, lo que le permitió aprovechar su ventaja deportiva a pesar de haber tenido momentos difíciles en el partido.

La próxima fase del reducido se definirá con una tabla que ordenará a los equipos clasificados según su rendimiento en la fase regular, enfrentando al mejor con el peor en series a ida y vuelta, con la definición en la cancha del mejor posicionado.

Los cruces de cuartos de final se determinarán una vez que se confirme el resultado del encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, que fue suspendido tras incidentes que involucraron a los hinchas.