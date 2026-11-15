El pronóstico de la semana en Córdoba: alertan por tormentas fuertes

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Córdoba enfrenta condiciones de inestabilidad durante el mes de noviembre, con pronósticos de precipitaciones y tormentas fuertes en varios sectores de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para toda la provincia para este lunes, advirtiendo sobre posibles fenómenos meteorológicos que podrían causar daños y la interrupción momentánea de actividades cotidianas.

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Las temperaturas en la ciudad de Córdoba se mantendrán elevadas, con valores que oscilarán entre los 18 y los 30 grados.

El pronóstico para los días posteriores indica que, tras la inestabilidad del lunes, se presentarán condiciones más estables el martes y miércoles, aunque con cielo nublado y máximas cercanas a los 30 grados.

Sin embargo, se anticipó que el jueves volverán las precipitaciones, lo que genera expectativas sobre una mejora de las condiciones hacia el fin de semana.