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El pronóstico de la semana en Córdoba: alertan por tormentas fuertes

Habrá riesgo de granizo hasta el lunes. Luego, se anticipó una breve mejora antes de nuevas precipitaciones el jueves.

15/11/2026 | 22:26Redacción Cadena 3

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Tormenta en Córdoba.

FOTO: Tormenta en Córdoba.

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Córdoba enfrenta condiciones de inestabilidad durante el mes de noviembre, con pronósticos de precipitaciones y tormentas fuertes en varios sectores de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para toda la provincia para este lunes, advirtiendo sobre posibles fenómenos meteorológicos que podrían causar daños y la interrupción momentánea de actividades cotidianas. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las temperaturas en la ciudad de Córdoba se mantendrán elevadas, con valores que oscilarán entre los 18 y los 30 grados.

El pronóstico para los días posteriores indica que, tras la inestabilidad del lunes, se presentarán condiciones más estables el martes y miércoles, aunque con cielo nublado y máximas cercanas a los 30 grados

Sin embargo, se anticipó que el jueves volverán las precipitaciones, lo que genera expectativas sobre una mejora de las condiciones hacia el fin de semana.

Lectura rápida

¿Qué condiciones enfrenta Córdoba en noviembre?
Inestabilidad con pronósticos de precipitaciones y tormentas fuertes.

¿Quién emitió la alerta amarilla?
El Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuándo se espera la inestabilidad?
Principalmente el lunes.

¿Dónde se aplicará la alerta amarilla?
En toda la provincia de Córdoba.

¿Por qué se anticipan mejoras hacia el fin de semana?
Se espera que las precipitaciones del jueves mejoren las condiciones climáticas.

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