Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este lunes 16 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 75%, lo que genera un ambiente cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste, contribuyendo a un clima agradable.

El clima hoy lunes 16 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 33°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad y el viento serán factores a tener en cuenta, ya que la humedad se mantendrá en niveles altos y el viento podría alcanzar ráfagas moderadas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe presentan variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 30°, con pronóstico de lluvias intensas. El miércoles 18, se espera una mínima de 18° y una máxima de 28°, con lluvias ligeras. El jueves 19, la mínima será de 16° y la máxima de 29°, también con posibilidad de lluvias. Finalmente, el viernes 20, se anticipa un clima más estable con una mínima de 16° y una máxima de 32°, con cielo despejado.