En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre, Santa Fe presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 20° y 32°. Se prevé cielo despejado y condiciones de viento moderado.

16/11/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estado del tiempo en Santa Fe para el lunes 16 de noviembre

FOTO: Estado del tiempo en Santa Fe para el lunes 16 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 75%, lo que genera un ambiente cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste, contribuyendo a un clima agradable.

El clima hoy lunes 16 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 33°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad y el viento serán factores a tener en cuenta, ya que la humedad se mantendrá en niveles altos y el viento podría alcanzar ráfagas moderadas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe presentan variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 30°, con pronóstico de lluvias intensas. El miércoles 18, se espera una mínima de 18° y una máxima de 28°, con lluvias ligeras. El jueves 19, la mínima será de 16° y la máxima de 29°, también con posibilidad de lluvias. Finalmente, el viernes 20, se anticipa un clima más estable con una mínima de 16° y una máxima de 32°, con cielo despejado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf