El papa León XIV rezó el Ángelus en Cusco y reclamó por los pueblos amazónicos en Pucallpa

El papa León XIV llevó a cabo este domingo una de las jornadas más exigentes de su viaje a Perú. En medio de una leve lluvia, partió desde la Base Aérea de Chiclayo rumbo a Cusco.

Al llegar, recorrió las calles principales en el papamóvil, donde se encontró con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Una de las actividades más esperadas fue la oración del Ángelus, que encabezó en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María de Cusco, ante una multitud de creyentes.

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Durante la oración, el Papa expresó: "Qué inmensa responsabilidad llevamos en nuestras manos de barro. No tengamos miedo de entregar la vida, de desgastarnos por Cristo. Así nos convertiremos en signos visibles de la misericordia. Este es el mejor camino para promover las vocaciones."

Luego de esta actividad, la agenda continuó con un viaje a Pucallpa, donde llegó por la tarde. Allí, el papa León XIV denunció los asesinatos de líderes indígenas, la contaminación de los ríos por la minería irregular y los derrames de petróleo, el avance del narcotráfico sobre los jóvenes y abusos sexuales contra mujeres y niñas; durante el Encuentro con los Misioneros, las Misioneras y los Representantes de los Pueblos Amazónicos, celebrado en el Malecón Puerto Callao de Pucallpa.

En ese sentido, el Pontífice subrayó que defender el territorio puede costar la vida, y que la sangre de los líderes indígenas clama justicia, en su discurso brindado en la Amazonía peruana, el cual significó uno de los mensajes más duros de su visita apostólica al Perú.

El Santo Padre precisó que arribó a Pucallpa “siguiendo las huellas” de Francisco, que había visitado Puerto Maldonado en enero de 2018, y que viajó “como pastor para escuchar sus historias y para caminar a su lado”.

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Inicialmente, León XIV recordó sus años de trabajo en Perú como misionero y obispo, en la ciudad de Chiclayo: “Los años vividos como misionero y como obispo en esta amada tierra del Perú me han enseñado qué significa que la Iglesia debe caminar junto a la humanidad para servir fielmente al Señor: es una condición para asemejarse a Jesucristo y seguirlo aquí y ahora, a la espera de su retorno”.

“La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres. El segundo testimonio nos ha puesto ante una situación dramática: es inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”.

En ese sentido, el Santo Padre llamó a una “renovada urgencia, las palabras de la Exhortación apostólica Querida Amazonia”: “Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida”.

“Sentimos en el alma y en el corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad. En cada ambiente, la corrupción y la arbitrariedad socavan la confianza fundamental en la bondad del ser humano; pero esto hace que el Evangelio irrumpa como una llamada aún más fuerte a la conversión personal y comunitaria, ofreciendo una renovada esperanza de sanación, consuelo y reparación”, remarcó León XIV.

Por su parte, el Papa aclaró que “Pucallpa es una ciudad joven, rica de energía y de esperanza, marcada por una urgente necesidad de renacimiento moral y pedagógico”, y pidió: “Trabajemos incansablemente por una educación de calidad, que hable sus lenguas y sepa valorar sus saberes ancestrales, sin dejar por ello de preparar las nuevas generaciones para afrontar los grandes desafíos globales”.

La última actividad de la jornada fue el regreso a Lima, con salida desde el aeropuerto internacional de Pucallpa a las 19.05, donde pasará la noche en la capital peruana.

La intensa agenda de actividades estuvo marcada por la altura de Cusco, que representó uno de los principales desafíos médicos y logísticos para el Papa.