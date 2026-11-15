Murió un motociclista de 29 años tras chocar contra un auto en Fray Luis Beltrán

Un motociclista de 29 años murió este domingo tras protagonizar un choque contra un automóvil en la ciudad de Fray Luis Beltrán, en el departamento San Lorenzo. El siniestro vial ocurrió en la intersección de la Avenida Interurbana y el acceso a la autopista Rosario-Santa Fe.

La víctima, identificada como Miguel R., circulaba en una motocicleta de gran cilindrada que, por causas que se investigan, colisionó contra un Peugeot 208.

Tras el impacto, acudió al lugar una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Sin embargo, los profesionales médicos constataron que el conductor de la moto había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.

Investigan cómo ocurrió el choque

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional XVII y personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

Los investigadores llevaron adelante el relevamiento de la escena y la recolección de elementos que permitan establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

El tránsito en el sector estuvo condicionado por el operativo policial y las tareas periciales.