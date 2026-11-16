Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 16 de noviembre

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes dispersas y una temperatura de 23°. La sensación térmica se mantiene en 23°, con una humedad del 88% que contribuye a la sensación de calor. La visibilidad es de 9000 m y el viento sopla a 1 m/s desde el noroeste.

El clima hoy lunes 16 de noviembre

Para este lunes 16 de noviembre, se prevé una temperatura mínima de 22° y una máxima de 37°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1 m/s, y la humedad alta podría generar una sensación térmica más elevada. No se anticipan lluvias significativas durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con un clima variable. Para el martes 17 de noviembre, se espera una mínima de 21° y una máxima de 27° con lluvias ligeras. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 30°, también con lluvias ligeras. El jueves 19 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 21° con lluvias ligeras, mientras que el viernes 20 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 19° con lluvias moderadas. Finalmente, el sábado 21 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 27° con lluvias ligeras.