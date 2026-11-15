Epec informó cortes de luz para este lunes: las zonas afectadas

La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec) comunicó que el lunes 16 de noviembre se llevarán a cabo cortes de luz programados en varios sectores de Villa María.

Estas interrupciones se deben a trabajos de actualización tecnológica en subestaciones transformadoras.

Los cortes se organizaron en diferentes horarios y áreas de la ciudad. De 10 a 11 horas, se afectará el área comprendida por las calles San Juan, Estados Unidos, La Rioja y Boulevard Italia.

Posteriormente, de 11 a 12 horas, se interrumpirá el servicio en la zona de Remedios de Escalada, Aguirre Cámara, América y Mercedario.

Entre las 12 y las 13 horas, las calles Perón, Porfirio Seppey, Aconcagua y Tupungato se verán afectadas, y finalmente, de 13 a 14 horas, se cortará el suministro en el área que incluía las calles Perón, Paraguay, Porfirio Seppey y Antofalla.