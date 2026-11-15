Jensen Huang considera volver a ser CEO de Nvidia tras su renuncia por escándalos

FOTO: Jensen Huang terminó con la autoestima por el suelo.

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) -- Jensen Huang evalúa regresar como director ejecutivo de Nvidia, apenas días después de presentar su renuncia en medio de acusaciones de espionaje chino y relaciones extramatrimoniales, según un informe del diario británico Financial Times.

Huang ha mantenido conversaciones con personas de confianza acerca de la posibilidad de retomar el liderazgo de la firma de semiconductores. Un grupo de empresarios e inversores en Silicon Valley está intentando reunir apoyo para que el directorio reconsidere su salida.

Uno de sus aliados mencionó que los promotores de esta iniciativa están organizando un equipo para presionar al directorio y buscar respaldo dentro de la Casa Blanca, tal como lo reporta la publicación.

A pesar de este apoyo, el eventual regreso de Huang enfrenta resistencia dentro del gobierno estadounidense. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, expresó que Nvidia necesita una "reorganización drástica" y sugirió que el próximo CEO debería ser alguien ajeno a la compañía.

Bessent también ha solicitado aclaraciones sobre las operaciones comerciales de Nvidia y las denuncias vinculadas a la venta de procesadores avanzados a empresas asiáticas supuestamente relacionadas con intereses chinos.

El directorio de Nvidia aceptó la renuncia de Huang como presidente, director ejecutivo y miembro de la junta con efecto inmediato el 11 de noviembre, según una presentación oficial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Como consecuencia, la compañía designó a Colette Kress, su responsable financiera, como directora ejecutiva interina y anunció que evaluará candidatos internos y externos para nombrar a un reemplazo permanente.

Huang, quien cofundó Nvidia en 1993, ha liderado durante más de tres décadas la transformación de la empresa en uno de los principales fabricantes de procesadores para inteligencia artificial.

Nvidia, por el momento, no ha comunicado cambios en su proceso de selección ni ha confirmado negociaciones formales para reincorporar a Huang.