Clima en Buenos Aires: semana primaveral con posibles lluvias y calor

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la semana comenzará este lunes con un clima primaveral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque se prevén lluvias para el martes y la mañana del viernes.

El pronóstico indica que el inicio de la semana tendrá un cielo mayormente nublado, sin posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas mínimas se ubicarán en 19°C (con un registro de 20 °C en las primeras horas) y una máxima de 27°C por la tarde, descendiendo a 22°C hacia la noche. Los vientos serán del noreste y este, con velocidades entre 7 y 22 km/h.

Para el martes, se anticipan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas de chaparrones en la tarde, con una probabilidad de lluvias que oscilará entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, se espera que las condiciones mejoren, con un cielo mayormente nublado y sin lluvias. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 26 °C, con vientos que cambiarán de noreste a sudoeste y noroeste, entre 7 y 22 km/h.

El miércoles se presentará con un cielo parcialmente nublado tanto por la mañana como por la tarde/noche, sin probabilidad de lluvias. Se espera que sea el día más caluroso de la semana, con mínimas de 18°C y máximas de 28°C, acompañadas de vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h.

Para el jueves, se anticipa que las condiciones se mantendrán estables y agradables, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y sin lluvias. El SMN proyecta un leve descenso en la temperatura matinal, con mínimas de 17 °C y máximas de 27 °C, con vientos moderados de 7 a 22 km/h que variarán entre sudoeste y noreste.

El viernes concluirá la semana laboral con un panorama inestable por la mañana, con probabilidades de chaparrones de 10% a 40% durante la madrugada y la mañana, comenzando con 17°C. Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y sin lluvias, alcanzando una máxima de 25°C, con vientos del oeste y del sur entre 7 y 22 km/h.

Finalmente, el sábado se presentará con condiciones óptimas para actividades al aire libre, con un cielo parcialmente nublado y sin posibilidad de precipitaciones, y temperaturas mínimas de 17 °C y máximas de 26 °C. Se prevén vientos leves del noroeste por la mañana, que rotarán al sudoeste hacia la tarde/noche.