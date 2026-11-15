Clima en Buenos Aires: semana primaveral con posibles lluvias y calor
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con temperaturas agradables y posibles lluvias en Buenos Aires, especialmente el martes y viernes. Las temperaturas oscilarán entre 17°C y 28°C.
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Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la semana comenzará este lunes con un clima primaveral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque se prevén lluvias para el martes y la mañana del viernes.
El pronóstico indica que el inicio de la semana tendrá un cielo mayormente nublado, sin posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas mínimas se ubicarán en 19°C (con un registro de 20 °C en las primeras horas) y una máxima de 27°C por la tarde, descendiendo a 22°C hacia la noche. Los vientos serán del noreste y este, con velocidades entre 7 y 22 km/h.
Para el martes, se anticipan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas de chaparrones en la tarde, con una probabilidad de lluvias que oscilará entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, se espera que las condiciones mejoren, con un cielo mayormente nublado y sin lluvias. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 26 °C, con vientos que cambiarán de noreste a sudoeste y noroeste, entre 7 y 22 km/h.
El miércoles se presentará con un cielo parcialmente nublado tanto por la mañana como por la tarde/noche, sin probabilidad de lluvias. Se espera que sea el día más caluroso de la semana, con mínimas de 18°C y máximas de 28°C, acompañadas de vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h.
Para el jueves, se anticipa que las condiciones se mantendrán estables y agradables, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y sin lluvias. El SMN proyecta un leve descenso en la temperatura matinal, con mínimas de 17 °C y máximas de 27 °C, con vientos moderados de 7 a 22 km/h que variarán entre sudoeste y noreste.
El viernes concluirá la semana laboral con un panorama inestable por la mañana, con probabilidades de chaparrones de 10% a 40% durante la madrugada y la mañana, comenzando con 17°C. Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y sin lluvias, alcanzando una máxima de 25°C, con vientos del oeste y del sur entre 7 y 22 km/h.
Finalmente, el sábado se presentará con condiciones óptimas para actividades al aire libre, con un cielo parcialmente nublado y sin posibilidad de precipitaciones, y temperaturas mínimas de 17 °C y máximas de 26 °C. Se prevén vientos leves del noroeste por la mañana, que rotarán al sudoeste hacia la tarde/noche.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Buenos Aires esta semana?
Temperaturas agradables con posibles lluvias el martes y viernes.
¿Cuáles son las temperaturas mínimas y máximas pronosticadas?
Oscilarán entre 17°C y 28°C durante la semana.
¿Cuándo lloverá en Buenos Aires?
Se esperan lluvias el martes por la mañana y el viernes durante la madrugada.
¿Cómo estará el clima el miércoles?
Parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas de hasta 28°C.
¿Qué se anticipa para el sábado?
Condiciones óptimas para actividades al aire libre, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.
[Fuente: Noticias Argentinas]