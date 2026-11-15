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Lanús se suma como querellante en la causa por la explosión en Remedios de Escalada

El intendente Julián Álvarez anunció ayuda económica extraordinaria y exenciones impositivas para los damnificados, al tiempo que denunció un "evidente incumplimiento" de los protocolos de emergencia.

15/11/2026 | 20:31Redacción Cadena 3

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Lanús se suma como querellante en la causa por la explosión en Remedios de Escalada

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Buenos Aires, 15 noviembre (NA) -- El Municipio de Lanús se presentará como querellante en la causa judicial abierta por el siniestro y explosión registrado en Remedios de Escalada, al sostener que existió un "evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas".

Así lo informó la comuna en el marco de las acciones adoptadas tras la reunión que el intendente Julián Álvarez mantuvo con los vecinos damnificados de forma directa, donde se definieron medidas orientadas a cubrir las necesidades más urgentes y avanzar en la recuperación de la zona.

El municipio anunció el otorgamiento de una ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados, además de la eximición de Tasas Municipales para los locales del Centro Comercial y el envío de un proyecto de ley a la Legislatura Provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente a los vecinos de la zona afectada.

En cuanto a la circulación y estado de las zonas afectadas, el municipio detalló que el epicentro del suceso (zona roja) continúa con el acceso restringido debido a la realización de peritajes técnicos estimados hasta el próximo viernes.

Las tareas de demolición en la esquina donde ocurrió la explosión se pondrán en marcha una vez que la Justicia lo autorice. Por el contrario, los residentes ajenos a la zona roja y las instituciones ya se encuentran habilitados para retomar sus actividades y retornar a sus viviendas.

Por último, desde el gobierno local solicitaron prudencia y respeto en relación a la persona fallecida en el lugar del hecho, cuya identificación formal continúa a cargo de la Policía Científica.

Lectura rápida

¿Qué medida tomó el Municipio de Lanús?
Se presentará como querellante en la causa por la explosión en Remedios de Escalada.

¿Quién es el intendente de Lanús?
El intendente es Julián Álvarez.

¿Qué tipo de ayuda se ofrecerá a los damnificados?
Se otorgará ayuda económica extraordinaria y exenciones impositivas.

¿Qué empresa es señalada por incumplimiento?
La empresa señalada es Metrogas.

¿Cuál es el estado de la zona afectada?
El acceso al epicentro del suceso está restringido por peritajes técnicos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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