Elecciones en Vélez: Nelson Pugliese es el nuevo presidente del club
El candidato de la lista "Legado Vélez" se impuso con el respaldo de la Unidad Velezana. Pugliese obtuvo una ventaja de 500 votos en los comicios del domingo.
FOTO: Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez.
Nelson Pugliese ha sido elegido como el nuevo presidente de Vélez en las elecciones realizadas el pasado domingo. Su candidatura, que se presentó bajo la lista "Legado Vélez", recibió un fuerte respaldo de la Unidad Velezana, lo que le permitió obtener una ventaja irrefutable en los comicios.
El nuevo presidente, que previamente se desempeñó como vicepresidente bajo la gestión de Fabián Berlanga, quien dejará su cargo para asumir como vicepresidente tercero, logró una diferencia de aproximadamente 500 votos, alcanzando el 58% de los sufragios.
En su nuevo rol, Pugliese contará con la colaboración de Gastón Aimaro, Eduardo Lalo Rado y el mencionado Berlanga como vicepresidentes, con el objetivo de dirigir al club hasta el año 2029. Este equipo busca llevar adelante una gestión que continúe con el legado del club y que respete los valores que han caracterizado a Vélez a lo largo de su historia.
Lectura rápida
¿Quién es el nuevo presidente de Vélez?
Nelson Pugliese ha sido elegido como el nuevo presidente del club.
¿Qué lista lo apoyó en las elecciones?
La lista "Legado Vélez" fue la que respaldó su candidatura.
¿Cuántos votos obtuvo Pugliese?
Pugliese logró una ventaja de aproximadamente 500 votos, alcanzando el 58% de los sufragios.
¿Quiénes lo acompañarán en la vicepresidencia?
Los vicepresidentes serán Gastón Aimaro, Eduardo Lalo Rado y Fabián Berlanga.
¿Hasta cuándo se extenderá su mandato?
Su gestión se extenderá hasta el año 2029.
[Fuente: Noticias Argentinas]