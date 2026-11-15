Miguel Ángel Félix Gallardo, el "jefe de jefes" del narcotráfico en México, murió a los 80 años

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como "el jefe de jefes" del narcotráfico en México, falleció el 15 de noviembre de 2026 a los 80 años en un hospital de Jalisco.

Las autoridades informaron que el capo fue trasladado de prisión para recibir atención médica de urgencia. Desde el viernes, permaneció bajo observación médica con pronóstico reservado y finalmente murió debido a una falla orgánica múltiple, según un comunicado de la secretaría de Seguridad del estado de Jalisco.

Félix Gallardo fue considerado uno de los narcotraficantes más influyentes en la historia de México y tuvo un papel fundamental en la formación de los grandes cárteles del país.

Desde 1989, cumplía una condena en prisión por su implicación en el narcotráfico. Junto a figuras como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como "Don Neto", fue uno de los fundadores del cartel de Guadalajara, que posteriormente dio origen al cártel de Sinaloa.

Esta organización controlaba importantes rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y estableció alianzas estratégicas con narcotraficantes colombianos.

El capo enfrentó una condena por el asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 1985, un crimen que todavía causa repercusiones en la relación entre Estados Unidos y México.

Su muerte marcó el fin de una era en el narcotráfico mexicano, donde su figura había estado presente durante décadas.

Félix Gallardo había sido un personaje clave en el desarrollo del narcotráfico en México, y su legado se asocia con la violencia y el poder que el crimen organizado alcanzó en el país.