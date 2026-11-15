Remedios de Escalada: temor por nuevas fugas de gas y denuncia judicial contra Metrogas

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) – La explosión que dejó un muerto y alrededor de 30 heridos en Remedios de Escalada mantiene en estado de alerta a los residentes de la localidad bonaerense, donde han aumentado las denuncias por presuntas pérdidas de gas. Ante esta situación, la Municipalidad de Lanús ha decidido presentarse como querellante contra Metrogas por posibles incumplimientos en los protocolos de emergencia.

A dos días del siniestro, que ocurrió durante trabajos de renovación de la red de distribución, el miedo a una nueva explosión se ha instaurado en el barrio, lo que ha llevado a un incremento de los llamados a los servicios de emergencia, a pesar de que las autoridades han descartado la existencia de otra fuga de magnitud similar a la que causó la tragedia.

Desde Metrogas han informado que las comunicaciones recibidas durante el fin de semana se duplicaron en comparación a lo habitual. El sábado se detectaron dos pérdidas, que fueron reparadas, y el domingo se verificó una falla en un medidor particular, cuya solución debe ser atendida por un gasista matriculado.

Las denuncias han movilizado reiteradamente a personal de Bomberos, Defensa Civil y cuadrillas de la distribuidora, que han realizado inspecciones y mediciones en distintos sectores de Remedios de Escalada. La preocupación también se ha trasladado a grupos de WhatsApp organizados por los propios vecinos, quienes utilizan esos espacios para advertir sobre posibles escapes y compartir información sobre los operativos de seguridad.

En algunos casos, los residentes han manifestado que todavía tienen miedo de volver a utilizar el servicio, incluso después de recibir la autorización correspondiente.

En medio de esta conmoción, el gobierno municipal, encabezado por Julián Álvarez, ha anunciado su intención de intervenir como querellante en la investigación judicial para determinar las responsabilidades por el episodio. La administración local sostiene que hubo un incumplimiento de los procedimientos de emergencia por parte de Metrogas, especialmente en relación con la respuesta posterior a la rotura de la cañería.

De acuerdo con la información oficial, una máquina tuneladora utilizada por una empresa contratista dañó un conducto de distribución alrededor de las 9:44 del viernes, y la alerta por la explosión fue registrada en el sistema municipal de emergencias a las 10:52. La investigación deberá establecer qué ocurrió en ese intervalo de tiempo, qué advertencias se recibieron y si se tomaron las medidas necesarias para proteger a quienes se encontraban en las inmediaciones.

El estallido se produjo en la zona de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, un sector comercial que resultó afectado, dañando locales, vehículos y viviendas.

Mientras avanza la causa judicial, Metrogas mantiene desplegadas cuadrillas para recuperar el abastecimiento en los inmuebles que todavía permanecen sin servicio. Durante este domingo, la empresa redujo a 100 metros a la redonda el perímetro restringido, lo que permitió ampliar las tareas de reparación y facilitar el retorno progresivo de algunas familias evacuadas.

Además, el Municipio ha anunciado un programa de asistencia que incluye ayuda económica extraordinaria para los damnificados, exenciones de tasas municipales a comercios y gestiones ante la Legislatura bonaerense para aliviar la carga tributaria de los residentes afectados. También se prevén trabajos de recuperación en un edificio ubicado sobre Del Valle Iberlucea al 4400, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para el regreso de sus ocupantes.

La actividad comercial continúa perjudicada por las restricciones de circulación y los daños ocasionados por el incendio, mientras numerosos propietarios esperan evaluaciones técnicas para saber cuándo podrán recuperar sus inmuebles.

Nuevas protestas y reclamos de seguridad

La indignación se ha expresado nuevamente en las calles de Remedios de Escalada, donde cientos de vecinos se han concentrado y realizado cortes de tránsito para exigir justicia y explicaciones sobre las circunstancias de la explosión. Durante la movilización, también surgieron cuestionamientos sobre la situación de las familias desplazadas, los perjuicios económicos de los comerciantes y las condiciones de seguridad para reanudar las actividades escolares en los establecimientos cercanos al lugar del siniestro.

La comunidad educativa de una escuela de la zona ha reclamado garantías por escrito antes de retomar las clases, ante el temor de que persistan riesgos vinculados con las instalaciones. En paralelo, una asamblea vecinal ha convocado a una nueva movilización para este lunes frente a una oficina de Metrogas en Banfield, con el objetivo de reclamar respuestas y medidas concretas de prevención.

La tragedia ha reavivado las dudas sobre el estado de las cañerías de gas en distintos sectores de Lanús, aunque hasta el momento no se han divulgado resultados técnicos que permitan establecer un deterioro generalizado de la red. Con la investigación judicial en marcha y parte de los damnificados todavía sin poder recuperar su vida cotidiana, el principal reclamo de los vecinos es conocer quiénes son los responsables de lo ocurrido y qué garantías existen para evitar otra explosión.