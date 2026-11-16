Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 16 de noviembre

El clima en Córdoba para este lunes 16 de noviembre se caracteriza por un ambiente cálido y nublado. La temperatura actual es de 23°, con una sensación térmica de 24°. La humedad se encuentra en un 74%, lo que contribuye a la sensación de calor. El viento sopla a 2 m/s desde el noroeste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 18° y una máxima que podría llegar a los 31°. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá mayormente nublado, lo que podría influir en la percepción de la temperatura. La presión atmosférica se mantiene en 1010 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El martes 17 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 18 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 24°, también con posibilidad de lluvias. El jueves 19 de noviembre, se espera un leve descenso en las temperaturas, con mínimas de 16° y máximas de 26°, y cielo nublado. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, se prevé un clima más despejado, con mínimas de 18° y máximas de 30°.

En resumen, este lunes 16 de noviembre, los cordobeses disfrutarán de un día cálido y nublado, con temperaturas que invitan a salir, pero con la posibilidad de que se presenten lluvias en los días siguientes. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones del clima para planificar actividades al aire libre.