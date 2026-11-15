Murió la empleada municipal de San Francisco que fue atropellada por una conductora alcoholizada

María Inés Ceballos, una empleada municipal de 48 años, falleció tras varios días de internación en el hospital Iturraspe.

La mujer había sido atropellada mientras cumplía con sus tareas laborales en San Francisco. El accidente ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando Ceballos fue embestida por un Chevrolet Agile conducido por Ángeles Ponce, de 25 años. Tras el impacto, el vehículo continuó su marcha y chocó contra una camioneta de la Municipalidad.

Ceballos fue asistida por un servicio de emergencias que la trasladó al hospital Iturraspe, donde permaneció internada en terapia intensiva y en coma farmacológico. Su fallecimiento se confirmó durante la noche del sábado, lo que llevó a iniciar el proceso para la donación de sus órganos.

La Municipalidad de San Francisco decretó dos días de duelo en el ámbito municipal por la muerte de la trabajadora. En cuanto a la conductora, Ángeles Ponce fue detenida por orden de la Fiscalía de Primer Turno, tras haber agredido a personal de la Guardia Local y de la Policía. El control de alcoholemia realizado a Ponce dio positivo, lo que la llevó a ser imputada por "lesiones graves" y "resistencia a la autoridad". Con la muerte de Ceballos, se previó que la imputación se agravara.