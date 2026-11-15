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La Liga Profesional le dio la bienvenida a Godoy Cruz tras su regreso a Primera

"El Tomba" venció a Tristán Suárez por 3-1 con goles de Burgos, Rodríguez y Pino ante veinte mil hinchas que coparon el Gigante de Alberdi.

15/11/2026 | 19:11Redacción Cadena 3

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Godoy Cruz volvió a Primera.

FOTO: Godoy Cruz volvió a Primera.

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La Liga Profesional de Fútbol oficializó este domingo la bienvenida de Godoy Cruz a la máxima categoría del fútbol argentino, luego de que el Tomba se consagrara campeón de la Primera Nacional y lograra el ascenso directo.

Con un contundente 3-1 sobre Tristán Suárez en la final disputada en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, el club mendocino volvió a la elite apenas un año después de su descenso.

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Los goles del equipo dirigido por Pablo De Muner fueron obra de Esteban Burgos (de penal), Axel Rodríguez y Martín Pino, mientras que Marcos Enrique descontó para el Lechero.

Desde la cuenta oficial de la Liga Profesional celebraron el regreso del Tomba con un mensaje claro: “¡Bienvenido, Tomba! Godoy Cruz ganó la final y ascendió nuevamente a la máxima categoría del fútbol argentino”.

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Con este resultado, Godoy Cruz se asegura su lugar en la Liga Profesional 2027 y Mendoza vuelve a contar con tres representantes en Primera División. Tristán Suárez, por su parte, seguirá en carrera a través del Reducido en busca del segundo ascenso.

Lectura rápida

¿Qué hizo Godoy Cruz recientemente?
Ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino tras consagrarse campeón de la Primera Nacional.

¿Quién es el entrenador de Godoy Cruz?
El equipo es dirigido por Pablo De Muner.

¿Cuándo se disputó la final?
La final se disputó el domingo, aunque la fecha exacta no se menciona.

¿Dónde se jugó la final?
En el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

¿Por qué es importante este ascenso?
Porque Godoy Cruz asegura su lugar en la Liga Profesional 2027 y Mendoza vuelve a tener tres representantes en Primera División.

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