La Liga Profesional le dio la bienvenida a Godoy Cruz tras su regreso a Primera

La Liga Profesional de Fútbol oficializó este domingo la bienvenida de Godoy Cruz a la máxima categoría del fútbol argentino, luego de que el Tomba se consagrara campeón de la Primera Nacional y lograra el ascenso directo.

Con un contundente 3-1 sobre Tristán Suárez en la final disputada en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, el club mendocino volvió a la elite apenas un año después de su descenso.

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Los goles del equipo dirigido por Pablo De Muner fueron obra de Esteban Burgos (de penal), Axel Rodríguez y Martín Pino, mientras que Marcos Enrique descontó para el Lechero.

Desde la cuenta oficial de la Liga Profesional celebraron el regreso del Tomba con un mensaje claro: “¡Bienvenido, Tomba! Godoy Cruz ganó la final y ascendió nuevamente a la máxima categoría del fútbol argentino”.

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?? ¡BIENVENIDO, TOMBA! @ClubGodoyCruz ganó la final y ascendió nuevamente a la máxima categoría del fútbol argentino. https://t.co/ruT8mYdzhl — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 15, 2026

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Con este resultado, Godoy Cruz se asegura su lugar en la Liga Profesional 2027 y Mendoza vuelve a contar con tres representantes en Primera División. Tristán Suárez, por su parte, seguirá en carrera a través del Reducido en busca del segundo ascenso.