Fallece Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara y figura del narcotráfico mexicano

FOTO: Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara en una foto de 1989 cuando fue detenido.

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) -- Miguel Ángel Félix Gallardo, el fundador del Cártel de Guadalajara y una de las personalidades más influyentes en la historia del narcotráfico mexicano, falleció este domingo a los 80 años en un hospital del estado de Jalisco, según informaron diversos medios de comunicación de ese país.

La muerte de quien era conocido como "El Jefe de Jefes" fue confirmada por autoridades mexicanas tras su traslado de urgencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande, debido a complicaciones en su estado de salud.

Félix Gallardo había sido ingresado el viernes en el hospital privado Country 2000, situado en la ciudad de Guadalajara. Aún no se ha dado a conocer oficialmente la causa de su deceso.

El antiguo jefe criminal, nacido el 8 de enero de 1946 en el estado de Sinaloa, fue uno de los creadores del Cártel de Guadalajara, una organización que durante las décadas de 1970 y 1980 se convirtió en un importante actor en el tráfico de drogas desde México hacia los Estados Unidos.

Antes de su notoriedad en el crimen organizado, Félix Gallardo había trabajado como agente de la Policía Judicial de Sinaloa. La organización que lideró estableció alianzas con varios grupos criminales y consolidó rutas para el tráfico de cocaína proveniente de Colombia, así como de marihuana y otras drogas hacia el territorio estadounidense.

Fue detenido el 8 de abril de 1989 y condenado por narcotráfico, así como por su implicación en el secuestro y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Enrique "Kiki" Camarena, que ocurrió en 1985.

El asesinato de Camarena generó una grave crisis entre México y Estados Unidos y llevó a una de las mayores investigaciones bilaterales contra el narcotráfico.

Con la captura de Félix Gallardo, el Cártel de Guadalajara se fragmentó, dando origen a diversas organizaciones que comenzaron a disputarse las rutas del tráfico de drogas, entre ellas los cárteles de Tijuana y Sinaloa.

En los últimos años, la defensa del narcotraficante había solicitado beneficios penitenciarios debido al deterioro de su salud. Félix Gallardo sufría de múltiples enfermedades y enfrentaba serias dificultades de movilidad y visión.