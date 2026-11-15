Astrónomos hallan una estrella muerta que gira cada 8 minutos y emite misteriosos pulsos de radio

Astrónomos lograron rastrear señales de radio misteriosas hasta un par de estrellas inusuales ubicadas a más de 5,000 años luz de la Tierra. Una de ellas es una estrella muerta que gira cada ocho minutos, mientras que su compañera se asemeja a nuestro propio Sol.

El descubrimiento fue realizado por investigadores de la Curtin University, en colaboración con el International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR). Sus hallazgos revelaron una combinación de estrellas que produce pulsos de radio y ofrecieron nuevas pistas sobre el origen de algunas de las señales más enigmáticas de la Vía Láctea.

El sistema estelar, denominado GPM J071507–114153, contiene una enana blanca y una estrella de tipo G que orbitan entre sí. Una enana blanca es el remanente extremadamente denso de una estrella que ha agotado su combustible nuclear y ha perdido sus capas exteriores. Su compañera pertenece a la misma categoría general de estrellas que el Sol.

Hasta ahora, los astrónomos habían detectado pulsos de radio similares en sistemas que contenían enanas blancas y estrellas más pequeñas y frías, conocidas como enanas rojas. Este es el primer caso en que se identifican tales señales en un sistema donde una enana blanca orbita una estrella similar al Sol.

Un sistema estelar raro con pulsos de radio misteriosos

La pareja recién identificada pertenece a un grupo inusual de objetos astronómicos llamados transitorios de largo período (LPTs). Estos objetos producen emisiones de radio que aparecen y desaparecen en períodos que van desde varios minutos hasta horas.

A pesar del creciente interés en estas extrañas señales, su origen sigue siendo poco comprendido. El mismo equipo de investigación de ICRAR descubrió el primer ejemplo conocido en 2021, y desde entonces se han identificado alrededor de una docena.

Algunos de estos sistemas contienen una enana blanca junto a otra estrella, pero los astrónomos han tenido dificultades para determinar cuál de los miembros de la pareja es responsable de las emisiones de radio.

El último descubrimiento representa un avance importante. Por primera vez, los investigadores obtuvieron observaciones de radio lo suficientemente detalladas como para seguir a una enana blanca mientras viaja alrededor de su compañera estelar. Esto les permitió localizar con mayor precisión el probable origen de los pulsos de radio.

"Esta es la primera vez que los pulsos son lo suficientemente claros como para ver a la enana blanca moviéndose en su órbita alrededor de su compañera, por lo que sabemos que las pulsaciones provienen de una región cercana a la enana blanca, o posiblemente incluso de la enana blanca misma", declaró el autor principal, Dr. Sam McSweeney.

McSweeney, quien ahora es científico de comisionamiento en el Square Kilometre Array Observatory, realizó el descubrimiento mientras trabajaba en la rama de ICRAR de la Curtin University.

Para confirmar los hallazgos y examinar el movimiento orbital de la enana blanca, los investigadores analizaron más de 100 horas de observaciones de radio utilizando recursos computacionales en el Pawsey Supercomputing Research Centre.

Tormentas magnéticas gigantes detectadas a 5,000 años luz

Las señales de radio revelaron más que el movimiento de la estrella muerta. También brindaron a los astrónomos una oportunidad sorprendente para investigar la actividad magnética en su compañera similar al Sol.

Según la coautora del estudio, Associate Professor Natasha Hurley-Walker, las observaciones expusieron destellos estelares asociados con poderosas perturbaciones magnéticas. Procesos magnéticos similares en nuestro propio Sol pueden provocar auroras en la Tierra cuando partículas energéticas interactúan con el campo magnético y la atmósfera de nuestro planeta.

El equipo también detectó evidencia de que la enana blanca pasó detrás de una región especialmente activa magnéticamente cerca de su compañera.

"Como un bono, también vimos a la enana blanca moviéndose detrás de una región con un campo magnético fuerte, probablemente una 'prominencia estelar', que es un gran lazo de plasma que erupciona de la superficie de una estrella".

Una prominencia estelar consiste en gas eléctricamente cargado mantenido en enormes bucles por campos magnéticos. Estas estructuras pueden extenderse mucho más allá de la superficie de una estrella, proporcionando pistas sobre las poderosas fuerzas que moldean su atmósfera exterior.

La capacidad de detectar tal actividad a miles de años luz de distancia demuestra cuánta información pueden extraer los astrónomos de las señales de radio, incluso cuando las estrellas mismas son extraordinariamente distantes.

"Es asombroso que utilizando longitudes de onda de radio podamos detectar tormentas en una estrella a más de 5,000 años luz de distancia".

Telescopios de radio potentes revelan una pareja estelar oculta

Los investigadores de ICRAR han desempeñado un papel fundamental en la identificación de transitorios de largo período, y el último descubrimiento se basó en observaciones de varias instalaciones astronómicas importantes en todo el mundo.

El sistema fue detectado inicialmente durante una encuesta de radio de la Vía Láctea realizada con el MWA (Murchison Widefield Array) en Australia Occidental.

"Detectamos este sistema en una gran encuesta utilizando el MWA para escanear toda la Vía Láctea visible desde Australia. Luego utilizamos el telescopio de radio MeerKAT en Sudáfrica para determinar su posición precisa", explicó la Associate Professor Hurley-Walker.

Después de que los telescopios de radio acotaron la ubicación del sistema, los astrónomos se dirigieron al W.M. Keck Observatory en la isla Hawái. Observaciones ópticas confirmaron que la fuente de radio estaba asociada con una estrella de tipo G, estableciendo la presencia de una compañera similar al Sol.

El MWA, dirigido por la Curtin University, opera en Inyarrimanha Ilgari Bundara, el CSIRO Murchison Radio-Astronomy Observatory en el territorio de Wajarri Yamaji en Australia Occidental.

El telescopio MeerKAT fue construido y es operado por el South African Radio Astronomy Observatory en la provincia de North Cape, Sudáfrica.

Ambos instrumentos son precursores de la próxima generación de telescopios del Square Kilometre Array. La instalación australiana, SKA-Low, y la instalación sudafricana, SKA-Mid, se están desarrollando para proporcionar una sensibilidad y detalle mucho mayores al observar el universo de radio.

Para los astrónomos que estudian sistemas estelares raros, estas futuras capacidades podrían expandir dramáticamente el número de objetos que pueden descubrir y revelar mucho más sobre los procesos responsables de sus señales inusuales.

El Dr. McSweeney comentó: "Si ya estamos haciendo tales descubrimientos con telescopios precursores, imaginen cuántos más sistemas estelares podremos encontrar y qué vista maravillosamente detallada de sus señales tendremos, una vez que los telescopios del SKAO estén completamente construidos".

Los hallazgos fueron publicados en Nature Astronomy en un estudio titulado "A long-period transient with a Sun-like companion".