Un simple suplemento podría ayudar al sistema inmunológico a combatir el cáncer y virus

Un descubrimiento inesperado de investigadores de la Universidad Rockefeller sugirió que un aminoácido común, la arginina, podría desempeñar un papel fundamental en la protección contra el cáncer y las infecciones virales. Los científicos encontraron que niveles bajos de arginina interfieren con la capacidad del sistema inmunológico para reconocer células peligrosas, mientras que aumentar la ingesta de arginina redujo los tumores de cáncer de colon y mejoró los resultados de infecciones virales en ratones. Aún más sorprendente, administrar arginina a ratones después de contraer influenza ayudó en su recuperación.

La arginina es un aminoácido que el cuerpo produce naturalmente y también obtiene de alimentos ricos en proteínas. Es esencial para la producción de proteínas que realizan innumerables funciones en el organismo. Los investigadores han sabido durante mucho tiempo que niveles inusualmente bajos de arginina están asociados con diversas enfermedades, incluido el cáncer de colon, pero no estaba claro cómo esta escasez afecta las defensas del cuerpo.

Ahora, la nueva investigación sugiere que restaurar los niveles de arginina podría ayudar al sistema inmunológico a responder de manera más efectiva a amenazas graves. En experimentos realizados con ratones, el aumento de la arginina dietética redujo la formación de tumores de cáncer de colon y disminuyó la gravedad de las infecciones por influenza y SARS-CoV-2. Lo notable fue que proporcionar arginina después de que los ratones ya habían contraído influenza también mejoró sus resultados.

Los hallazgos, publicados en la revista Cell, plantean la posibilidad de que un suplemento económico y fácilmente disponible podría convertirse en una valiosa adición a los tratamientos contra el cáncer y estrategias para combatir infecciones virales. Sin embargo, se necesita más investigación en humanos para determinar si los beneficios observados en ratones se traducen en tratamientos efectivos para personas.

El estudio fue liderado por Sohail Tavazoie, director del Laboratorio de Biología del Cáncer de Sistemas Elizabeth y Vincent Meyer en la Universidad Rockefeller. Su equipo ha pasado años investigando cómo la arginina influye en el desarrollo y progresión del cáncer. En 2023, los investigadores descubrieron que privar a las células de cáncer de colon de arginina provocaba la acumulación de más mutaciones genéticas, lo que puede contribuir al comportamiento impredecible de las células cancerosas.

La última investigación revela otra consecuencia potencialmente significativa. Cuando la arginina escasea, las células luchan por producir suficiente proteína crucial del sistema inmunológico conocida como MHC-1. Esta proteína actúa como un sistema de advertencia, ayudando a las células inmunitarias a identificar peligros potenciales, como cambios cancerosos o infecciones virales. Sin suficiente MHC-1, las células anormales o infectadas pueden volverse más difíciles de reconocer para el sistema inmunológico.

Los investigadores también encontraron que suministrar una cantidad moderada de arginina, comparable a la cantidad disponible en un par de tabletas de suplemento de venta libre, podría ayudar a restaurar la producción de esta proteína importante. La primera autora Qiushuang Wu, postdoctorado en el laboratorio, comentó: "Nuestro trabajo revela cómo la falta de arginina interfiere con el sistema inmunológico y sugiere que aumentar la ingesta de arginina podría ser beneficioso". Tavazoie agregó: "La suplementación con arginina podría ser probada en pacientes que reciben inmunoterapias o administrada a poblaciones de alto riesgo expuestas a patógenos virales".

Los resultados de este estudio tienen implicaciones importantes para comprender por qué algunas personas se vuelven más vulnerables al cáncer y a infecciones virales severas. Los niveles de arginina tienden a disminuir con la edad, y una nutrición inadecuada puede reducir aún más la cantidad disponible para las células. Los investigadores sospechan que estos cambios pueden contribuir al debilitamiento de las defensas inmunitarias observadas en ciertas enfermedades y en adultos mayores.

La posibilidad de usar arginina junto a las inmunoterapias existentes es particularmente intrigante. Estos tratamientos funcionan ayudando al sistema inmunológico a reconocer y atacar las células cancerosas. Si los niveles bajos de arginina interfieren con las señales moleculares necesarias para ese reconocimiento, restaurar el nutriente podría ayudar a que algunos tratamientos funcionen de manera más efectiva. Por ahora, estas posibilidades siguen siendo experimentales, y los hallazgos no establecen que tomar suplementos de arginina prevenga o trate el cáncer, la influenza o el COVID-19 en humanos.