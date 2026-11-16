Clima en Salta: cómo estará el tiempo este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre, el clima en Salta se presentará con temperaturas que variarán entre los 19° y 36°. La jornada comenzará con una sensación térmica de 21°, lo que indica un inicio de día cálido. La humedad alcanzará el 81%, lo que podría generar una sensación de bochorno en horas pico.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo se reporta con broken clouds, lo que significa que habrá intervalos de nubes y sol. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 3 m/s desde el noroeste, contribuyendo a la circulación del aire en la región.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 19° y la máxima de 36°. A lo largo del día, el viento podría variar en intensidad, pero se mantendrá en niveles moderados. La combinación de alta humedad y temperaturas elevadas puede hacer que la sensación térmica sea más alta, especialmente en horas de la tarde.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el martes 17 de noviembre, la temperatura mínima será de 18° y la máxima de 28°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 18, se prevé un clima similar con temperaturas que oscilarán entre 18° y 33°. Para el jueves 19 y viernes 20, se esperan lluvias ligeras y temperaturas mínimas de 17° y 16° respectivamente, con máximas que no superarán los 22°.