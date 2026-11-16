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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre, Mendoza presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 18° y 30°. Se prevé un cielo mayormente despejado y condiciones de viento suaves.

16/11/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre

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El clima en Mendoza para este lunes 16 de noviembre se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 24°. La humedad se encuentra en un 49%, lo que contribuye a una jornada agradable. El viento sopla a 2 m/s desde el sur, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 18° y una máxima que podría llegar a los 30°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado. La presión atmosférica se sitúa en 1011 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. A partir del martes, se anticipan lluvias ligeras que podrían extenderse hasta el jueves. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 15° y 17°, mientras que las máximas se mantendrán entre 22° y 26°. Este cambio podría traer alivio a las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días.

Es importante que los habitantes de Mendoza se preparen para este cambio, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. Las lluvias, aunque ligeras, podrían afectar la visibilidad y las condiciones del suelo. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones del clima para planificar adecuadamente las actividades.

En resumen, este lunes 16 de noviembre se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre en Mendoza, pero se avecinan días de lluvia que podrían cambiar la dinámica del clima en la región.

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