Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre, el clima en Rosario se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 33°. La mínima se registrará en 19°, lo que sugiere un inicio de jornada agradable.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica se mantiene similar, en 22°. La humedad es del 75%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa durante el día. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el este.

Para el día de hoy, se prevé que la temperatura mínima sea de 19° y la máxima de 33°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el martes 17 de noviembre la mínima será de 19° y la máxima de 31°, con probabilidades de lluvias moderadas. El miércoles 18, las temperaturas descenderán, con una mínima de 16° y una máxima de 22°, y se esperan lluvias intensas. Para el jueves 19, el clima se mantendrá nublado, con mínimas de 15° y máximas de 26°. Finalmente, el viernes 20 se prevé un clima más cálido, con mínimas de 16° y máximas de 33°.