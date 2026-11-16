Canadá podría mirar hacia China para su industria automotriz si fracasan negociaciones con EE. UU.

NOM PEN, Camboya (AP) — El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó el lunes que su país podría recurrir a automotrices chinas si las negociaciones comerciales con el presidente estadounidense, Donald Trump, no logran asegurar una industria automotriz norteamericana integrada.

Carney se expresó desde Camboya, donde se prepara para una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en Shenzhen. Durante este encuentro, ambos líderes discutirán sobre la fabricación de automóviles en China, tras un acuerdo alcanzado en enero que permite la entrada de vehículos eléctricos chinos a Canadá con aranceles reducidos.

"Contamos con los mejores trabajadores automotrices del mundo y queremos que estén plenamente empleados en un mercado norteamericano integrado", subrayó Carney a los medios en Camboya. Sin embargo, advirtió que ese mercado ha perdido integración debido a las políticas comerciales de Estados Unidos.

El primer ministro canadiense destacó en Manila, Filipinas, que cualquier acuerdo comercial con Washington debe garantizar la viabilidad de la industria automotriz en Canadá. Aunque las negociaciones con Estados Unidos son prioritarias, el resultado de estas podría llevar a Canadá a considerar alternativas con fabricantes europeos, chinos o japoneses.

Ante la consulta sobre si la posibilidad de inversión china podría utilizarse como una estrategia en las negociaciones con Estados Unidos, Carney respondió: "No lo es. Pero acción, reacción". Explicó que si los trabajadores y activos de la industria automotriz canadiense no se utilizan adecuadamente en el contexto norteamericano, se abrirán otras oportunidades.

Las tres grandes automotrices de Detroit —Ford, General Motors y Stellantis— operan fábricas en Canadá, Estados Unidos y México, donde las piezas a menudo cruzan fronteras varias veces antes de completar un vehículo. Trump ha instado a los fabricantes a trasladar la producción de Canadá a Estados Unidos.

Carney remarcó que cualquier inversión china debería implicar una fabricación sustancial en Canadá, y no solo el ensamblaje de piezas importadas. Esto requeriría el establecimiento de normas laborales adecuadas y la expansión de las cadenas de suministro nacionales, incluyendo minerales críticos canadienses para vehículos eléctricos.

"No se trata solo de autos armados a partir de kits", afirmó. "Es necesario que haya un componente de fabricación".

En virtud del acuerdo de enero, Canadá redujo su arancel del 100% sobre vehículos eléctricos chinos al 6,1%, permitiendo inicialmente la entrada de hasta 49.000 vehículos al año, con un incremento gradual. A cambio, China accedió a reducir aranceles sobre productos agrícolas canadienses, como la canola.

Carney había anticipado que este acuerdo atraerá inversión china a la industria automotriz canadiense y generará empleo. Sin embargo, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, criticó la medida, advirtiendo que la entrada de vehículos eléctricos chinos podría amenazar empleos canadienses y el acceso al mercado estadounidense.

Los aranceles impuestos por Estados Unidos han afectado gravemente a la industria automotriz canadiense, que depende en gran medida de la producción transfronteriza. Recientemente, Canadá amenazó con demandar a Stellantis tras el traslado de producción del Jeep Compass de Brampton, Ontario, a Illinois, además de acordar la venta de su planta de ensamblaje en Canadá, actualmente inactiva.

Carney comentó que ha mantenido conversaciones extensas con Trump y altos funcionarios estadounidenses, y aunque ambos países se acercan a un posible acuerdo comercial, persisten diferencias.