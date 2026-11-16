Clima en CABA: cómo estará el tiempo este lunes 16 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta broken clouds, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 22°. La humedad se encuentra en un 85%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1010 hPa.

El clima hoy lunes 16 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación térmica más elevada durante las horas centrales del día. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se espera un clima variable. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 28°, con posibilidad de light rain. El miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 26°, también con light rain. El jueves 19 de noviembre, la mínima descenderá a 18° y la máxima se mantendrá en 26°, con few clouds. Para el viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 25°, con light rain. Finalmente, el sábado 21 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, con broken clouds.