Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este lunes 16 de noviembre

El clima en Rosario para este lunes 16 de noviembre se caracteriza por un ambiente cálido y nublado. La temperatura actual es de 28°, con una sensación térmica que asciende a 30°. La humedad se sitúa en un 54%, lo que contribuye a la sensación de calor. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla suavemente a 0.89 m/s desde el este.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 20° y una máxima que podría llegar a los 31°. Las condiciones de viento y la humedad moderada son factores a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, lo que puede influir en la percepción de la temperatura.

Para el pronóstico extendido, el martes 17 de noviembre se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 30°, con lluvias intensas. El miércoles 18 de noviembre, la mínima descenderá a 19° y la máxima será de 27°, con lluvias ligeras. El jueves 19 de noviembre, se espera un clima más estable con mínimas de 16° y máximas de 29°, aunque el cielo seguirá nublado. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 30°, con posibilidad de lluvias ligeras.

Es importante estar atentos a las actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de temperaturas elevadas y la posibilidad de lluvias en los próximos días sugiere que se debe planificar con anticipación, especialmente para actividades al aire libre.