Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este lunes 16 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de broken clouds, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es similar, alcanzando también los 25°. La humedad se sitúa en un 57%, lo que genera una sensación de calidez. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1003 hPa.

El clima hoy lunes 16 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 31°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 10 km/h. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Salta se presentará variado. Para el martes 17 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 29°, con cielos cubiertos. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 34°, también con cielos nublados. El jueves 19 de noviembre, se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 19° y máximas de 30°. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 27°, con más lluvias ligeras.