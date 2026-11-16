Desaparece operario tras explosión en Remedios de Escalada: su familia desmiente a Metrogas

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- La familia de Marcelo García, un operario que se encuentra desaparecido tras la explosión que tuvo lugar el viernes en Remedios de Escalada, desmintió las afirmaciones de Metrogas. Los allegados al trabajador afirmaron que "nunca se apersonaron" para ofrecer su ayuda.

Los familiares de García se comunicaron con la Agencia Noticias Argentinas y rechazaron las versiones de la empresa que indicaron que habían proporcionado "apoyo psicológico y económico" a los seres queridos del operario.

"Eso no pasó. Nunca se apersonaron", sostuvieron desde el entorno cercano al hombre, quien se encontraba en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, lugar donde el siniestro dejó un saldo de un muerto y 30 heridos, siete de ellos en estado grave.

En este contexto, la familia mencionó que lo único que saben es que los peritos de la Policía Científica realizarán exámenes al cuerpo hallado con el fin de confirmar su identidad.

Según informaron, García no estaba operando una máquina de perforación, sino que "hacía las mediciones correspondientes" en el lugar de la explosión. Además, indicaron que existen versiones que sugieren que pudo haber ayudado a evacuar a las personas, pero la Fiscalía se encuentra analizando las cámaras de seguridad de la zona.

El hombre de 47 años es padre de dos niños, de 6 y 8 años, y hasta el momento no hay novedades sobre su paradero.