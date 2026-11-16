Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre, el clima en Tucumán se caracteriza por un ambiente cálido y agradable. La temperatura actual es de 29°, con una sensación térmica que alcanza los 30°. La humedad se sitúa en un 54%, lo que contribuye a una sensación de calor moderada. El cielo presenta nubes rotas, permitiendo que el sol brille en gran parte del día.

En cuanto a las condiciones del viento, este sopla a 3 m/s desde el norte, lo que favorece la circulación del aire. La visibilidad es buena, alcanzando los 8000 metros, y la presión atmosférica se mantiene en 1006 hPa. Estas condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a las altas temperaturas.

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 22° y una máxima de 33°. A lo largo del día, el clima se mantendrá cálido, con un cielo que podría ir variando entre nubes y sol. No se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los tucumanos disfruten de un día mayormente soleado.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el clima en Tucumán seguirá siendo variable. Para el martes 17 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 18 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 23°, también con posibilidad de lluvias. Este patrón de lluvias ligeras continuará hasta el viernes 20 de noviembre, donde se prevé una mínima de 20° y una máxima de 28°.