Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este lunes 16 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de few clouds, con una temperatura actual de 28°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 28°. La humedad se encuentra en un 45%, lo que genera un ambiente cálido y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sureste (140°) y la presión atmosférica es de 1008 hPa.

El clima hoy lunes 16 de noviembre

Para este lunes 16 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 29°. Las condiciones climáticas se mantendrán mayormente soleadas durante el día, con un viento moderado que contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas. La humedad del 45% permitirá disfrutar de un clima agradable, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. El martes 17 de noviembre se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 26°, con pronóstico de moderate rain. El miércoles 18 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 15° y 25°, con light rain en el horizonte. Para el jueves 19 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 28°, con overcast clouds. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 24°, con más light rain esperada.