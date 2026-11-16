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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre, Santa Fe presenta temperaturas que oscilan entre 21° y 32°. Se espera cielo parcialmente nublado y una sensación térmica de 34°. Conocé el pronóstico extendido para los próximos días.

16/11/2026 | 12:17Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de nubes dispersas. La temperatura actual es de 29°, con una sensación térmica que alcanza los 34°. La humedad se sitúa en un 69%, mientras que la visibilidad es de 10.000 m. El viento sopla a 2.57 m/s desde el sur.

El clima hoy lunes 16 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 21° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento suave y una humedad que podría generar una sensación térmica elevada. No se esperan lluvias significativas durante el día.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica: Martes 17 de noviembre: mínima 19°, máxima 30°, con lluvias intensas. Miércoles 18 de noviembre: mínima 17°, máxima 28°, con lluvias ligeras. Jueves 19 de noviembre: mínima 16°, máxima 29°, con nubes cubiertas. Viernes 20 de noviembre: mínima 17°, máxima 29°, con lluvias ligeras. Sábado 21 de noviembre: mínima 17°, máxima 33°, con cielo despejado.

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