Le arrojaron un objeto en la cara al papa León en Perú

El papa León XIV recibió el impacto de un objeto arrojado por un fiel mientras recorría en el papamóvil la Base Aérea Las Palmas, en Lima, Perú, durante el último día de su visita al país. El episodio ocurrió este lunes, minutos antes de la misa multitudinaria con la que cerró su gira por Sudamérica.

Las imágenes difundidas muestran al Pontífice haciendo una mueca y llevándose la mano al rostro (cerca del ojo) tras el golpe. Según reportes y fotografías de agencias, se trató de un rosario lanzado desde la multitud.

A pesar del susto, León XIV continuó el recorrido sin interrupciones y la misa se desarrolló según lo previsto. El Vaticano estimó la asistencia en alrededor de 1,5 millones de personas. Es habitual que los fieles arrojen rosarios, peluches u otros objetos hacia el papamóvil; en ocasiones anteriores el Papa había sorprendido a la gente atrapándolos con rapidez. Esta vez el objeto lo alcanzó.

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El incidente se produjo en el cierre de una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú. León XIV, de origen estadounidense y con ciudadanía peruana, vivió más de dos décadas en el país andino (fue obispo de Chiclayo) y lo considera su “segunda patria”.

La visita disipó dudas sobre su recuperación tras una cirugía por cáncer y reafirmó su vínculo con la región. El Pontífice no sufrió lesiones de gravedad y prosiguió con normalidad el programa previsto antes de regresar a Roma.

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