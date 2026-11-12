Una ONG de Pérez rescata animales judicializados y precisa fondos: "Es todo a pulmón"

A pocos kilómetros de Rosario, en la localidad de Pérez, la ONG Vida Verde alberga a más de 150 animales rescatados de situaciones de maltrato, abandono y causas judiciales. Caballos, vacas, ovejas, chivos, cerdos, gallos, conejos, patos, gansos, tortugas y perros forman parte de un refugio que funciona desde hace casi 20 años y que ahora lanzó una campaña para conseguir fondos y sumar voluntarios.

La historia comenzó casi por casualidad. Leandro Hernández, presidente de la organización, alquilaba un campo en la zona de Alvear cuando integrantes de la Policía Ecológica le pidieron que recibiera un caballo que no tenían dónde alojar. «Una tarde pasa gente de la Policía Ecológica, que había roto el tráiler, y me deja un caballo. Al poco tiempo me dejan otro caballo más», recordó.

El primero de esos animales estaba involucrado en una causa judicial y nunca volvieron a buscarlo. «Nos quedamos con el animal y nos siguieron trayendo animales», contó a Cadena 3 Rosario sobre el origen de una actividad que terminó convirtiéndose en un refugio familiar.

Actualmente, la mayoría de los ejemplares llega a través de intervenciones judiciales y procedimientos por maltrato. Vida Verde trabaja con la Brigada de Protección Animal de la Policía provincial y mantiene contactos con distintas administraciones locales, entre ellas Rosario, Arroyo Seco y Roldán. También recibió animales de Pueblo Esther, Fighiera y Villa Gobernador Gálvez.

El objetivo es recuperarlos y, cuando las condiciones lo permiten, conseguirles una familia adoptiva. Sin embargo, los tiempos judiciales suelen demorar las decisiones sobre su destino. «La idea es recuperarlos y después darlos en adopción, pero el tema judicial está bastante complicado, entonces se demoran todos los plazos», explicó Hernández. Algunos animales, por sus características o por las circunstancias de los rescates, no pueden ser entregados en adopción y permanecen definitivamente en el predio.

Sostener esa población implica un esfuerzo económico cada vez mayor. La alimentación, los medicamentos y la atención veterinaria representan los principales gastos de una organización que depende de aportes y de la colaboración de particulares. «Los alimentos se han ido muy caros, el tema de veterinarios se ha ido caro, los medicamentos, más cuando llegan lastimados, que llevan todo un proceso de medicamentos», señaló el responsable del refugio.

El costo de mantener a los caballos permite dimensionar la situación. En el campo hay alrededor de 20 y cada uno necesita entre un rollo y un rollo y medio de pasto por mes, especialmente durante el invierno, cuando escasea el alimento natural. «Un rollo hoy está valiendo entre 80.000 y 90.000 pesos», detalló Hernández. De acuerdo con esas cifras, solamente el forraje para los caballos puede representar entre 1,6 y 2,7 millones de pesos mensuales, sin contar la alimentación del resto de los animales ni los gastos sanitarios.

Ante ese escenario, Vida Verde puso en marcha una campaña para recaudar fondos y convocar voluntarios que colaboren con las tareas cotidianas. «Lanzamos una campaña para traer voluntarios que ayuden con la limpieza y el cuidado de los animales, porque no estamos dando abasto con la gente que está adentro», explicó Hernández.

La preocupación también está puesta en la posibilidad de que aumenten los rescates durante los próximos meses, en un contexto de episodios asociados al fenómeno de El Niño y de situaciones de maltrato que requieren intervención. El refugio necesita prepararse para recibir nuevos animales sin descuidar a los que ya están bajo su responsabilidad.

Quienes quieran colaborar económicamente, aportar alimentos o sumarse como voluntarios pueden comunicarse con la ONG a través de sus cuentas de Instagram y Facebook, bajo el nombre ONG Vida Verde, o directamente al teléfono 341 741-3246. El predio está ubicado en Córdoba y Riroya, en la localidad de Pérez, casi en las afueras de la ciudad.

Informe de Agostina Meneghetti.