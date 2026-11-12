Avanza la construcción del Arena Aconcagua: primer show de Ricardo Montaner ya confirmado

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- El progreso en las obras del Arena Aconcagua es notable, con un enfoque en el acondicionamiento interno del recinto. La instalación de paneles acústicos y la llegada de equipos de climatización son parte de los trabajos que buscan dejar operativo el estadio antes de fin de año.

La empresa Fénix Entertainment, responsable de las obras, comunicó que recientemente arribaron a Mendoza 10 equipos rooftop marca BGH, cada uno con una capacidad de refrigeración de 30 toneladas. Nueve de estas unidades ya han sido instaladas en la cubierta del estadio.

En los próximos 15 días, se espera la llegada de otros 24 equipos, lo que elevará el total a 34 unidades en total para el sistema de climatización. Se prevé que todo el equipamiento esté operativo durante los primeros días de diciembre.

Mientras se realizan estos trabajos, el Arena Aconcagua ya tiene su primer gran espectáculo confirmado: Ricardo Montaner se presentará el 21 de marzo, y las entradas ya están a la venta. "Estamos avanzando tanto en los aspectos técnicos como operativos. El estadio estará listo a fin de año y, en los próximos días, anunciaremos nuevos espectáculos que se incorporarán a la agenda artística", afirmó Lucas Fígoli, representante de Fénix Entertainment.

Además de la instalación de los equipos de climatización, se están llevando a cabo trabajos en los paneles acústicos y el acondicionamiento de los techos del estadio. El objetivo es mejorar la calidad sonora del recinto para eventos de gran envergadura.

La empresa también ha señalado que se realizarán reparaciones para solucionar las filtraciones detectadas en la cubierta, así como intervenciones en el piso de parquet y ajustes en la instalación eléctrica necesaria para el sistema de climatización.