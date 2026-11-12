El dolor de Gladys "La Bomba" Tucumana por la muerte de su sobrino: "Tenías apenas 12 añitos"

La música tropical argentina atraviesa horas de profunda consternación tras confirmarse el fallecimiento de Ian, el sobrino de Gladys “La Bomba Tucumana”, quien tenía apenas 12 años. La triste noticia golpeó de lleno al entorno íntimo de la artista, que recurrió a sus plataformas digitales para manifestar el inmenso vacío que deja la partida prematura del menor.

Conmovida por la tragedia, la intérprete compartió una fotografía junto al niño y le dedicó un extenso y desgarrador mensaje de despedida. "Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir", expresó.

Un pedido de fe y muestras de apoyo incondicional

Horas antes de que se confirmara el desenlace fatal, la cantante había manifestado públicamente su desesperación ante el delicado cuadro de salud del niño, pidiendo a sus seguidores que se unieran en cadenas de oración.

Tras conocerse la noticia, la artista reforzó su mensaje apelando a la contención espiritual: "Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia".

Asimismo, la referente de la cumbia remarcó que el legado y el cariño hacia su sobrino perdurarán intactos en el seno íntimo: "Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia. Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros". Y completó con un tierno apelativo: "Te ama la tía, mis ojitos verdes… nos dejaste devastados, bebé".

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Tras la publicación, las redes sociales de la artista se inundaron de mensajes de solidaridad, condolencias y fuerzas por parte de colegas, amigos y seguidores que intentan acompañarla en este devastador momento.