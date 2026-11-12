Bullrich frenó los cambios de la Casa Rosada y reunió apoyo para la ley de discapacidad

Tras la visita del papa León XIV a la Argentina, la senadora Patricia Bullrich aseguró este jueves que el Senado está en condiciones de debatir el proyecto de ley de discapacidad que ya aprobó la Cámara de Diputados. La iniciativa tiene dictamen de mayoría y su tratamiento en el recinto está previsto para el jueves 19 de noviembre.

"Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado", escribió en X la jefa del bloque de La Libertad Avanza. La senadora sostuvo que el diálogo permitió acercar posiciones sobre un problema que, según dijo, "lleva demasiados años en disputa". "El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera", agregó.

Bullrich consiguió el respaldo de bloques aliados y de sectores de la oposición para firmar un dictamen de mayoría con el texto que llegó de Diputados. Un sector de la Casa Rosada buscaba introducir cambios. La senadora priorizó el acuerdo que permitió la media sanción.

La diferencia se sumó a otros cruces dentro del oficialismo. En las últimas semanas, Bullrich pidió que los resultados del programa económico lleguen a toda la población y reclamó un acuerdo político más amplio. En el Gobierno también generó malestar la difusión de una foto de la senadora con su propia mesa política, en medio de versiones sobre una posible candidatura en 2027. La visita papal relegó el conflicto interno, que hasta este jueves la Casa Rosada mantuvo en segundo plano.

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Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2026

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El texto revisa disposiciones incluidas por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027 y mantiene la compatibilidad de la pensión no contributiva por discapacidad con el empleo formal. También permite cobrarla junto con otras prestaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

La iniciativa garantiza la continuidad de Incluir Salud, el programa que brinda prestaciones médicas, incluso si cambia de nombre. También prevé partidas para sostenerlo y habilita el uso de recursos contemplados en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.

En caso de suspensión de un beneficio, el proyecto exige una notificación fehaciente y concede 60 días a la persona afectada para presentar su descargo. Luego, la autoridad competente deberá revisar el caso. El texto también obliga al Poder Ejecutivo a dar participación al Consejo Federal de Discapacidad en el diseño de las políticas públicas del área.

El financiamiento fue uno de los puntos que permitió sumar apoyos. El proyecto establece que el Ministerio de Salud deberá asignar partidas específicas cada año y que esos fondos deberán mantener, como mínimo, el poder de compra del ejercicio anterior. La negociación también incluyó el compromiso de asegurar esas partidas en el Presupuesto 2027, que se debate en Diputados.

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