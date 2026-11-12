Ariel Holan se mostró interesado en dirigir a River: "Es una cuenta pendiente"

El ex director técnico de Independiente y Rosario Central, Ariel Holan, se manifestó sobre su deseo de dirigir a River: "Es una cuenta pendiente en mi carrera. Es imposible no enamorarte de esa institución". Holan, quien fue ayudante de campo de Matías Almeyda, compartió sus reflexiones sobre su experiencia en el club.

Holan fue parte de la etapa de reconstrucción de River desde la segunda mitad de 2011 y logró el ascenso a mediados de 2012. Posteriormente, inició su carrera como entrenador en solitario, tras separarse de Almeyda. "River significó, para mí, un momento en un rol distinto al de ser entrenador, aprendiendo mucho de Matías por el desafío que había tomado", recordó el DT sobre aquella etapa.

En una charla con TyC Sports, Holan no dudó en expresar su interés por dirigir al "Millonario", afirmando que se trata de una cuenta pendiente en su trayectoria profesional.

El ex técnico, que ha tenido que lidiar con momentos de alta presión, destacó: "En un momento tan delicado, tan delicado… Era muy difícil no encariñarse".

Al recordar su experiencia en un contexto de exigencia por los resultados, comentó: "Yo los veía a mis compañeros y, sobre todo a Matías, con una responsabilidad y una mochila enorme. Por lo que significa River para Matías… Así, hasta último momento cortando clavos. Yo creo que los futbolistas también lo padecían mucho".

El ex técnico campeón de la Copa Sudamericana con Independiente comenzó su carrera como entrenador en Defensa y Justicia entre 2015 y 2016, donde dejó una buena impresión. Posteriormente, dirigió a Independiente, Universidad Católica de Chile, Santos de Brasil, León de México, Barcelona de Ecuador, Rosario Central y Cerro Porteño de Paraguay, siendo esta su experiencia más reciente.

Además de la Sudamericana y la Suruga Bank con Independiente, también conquistó el título de Liga con Rosario Central en 2025 y una liga en Chile con la U Católica. Sobre su experiencia previa como ayudante en River, concluyó: "River fue Harvard. Primero, Matías es una persona muy inteligente, con una pasión enorme y un amor por River tremendo. Armó un lindo cuerpo técnico, muy bien pensado desde lo conceptual".

Agencia NA.