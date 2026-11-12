"Murió por defender a dos menores": el dolor de la esposa del repartidor asesinado en Córdoba

Verónica, la esposa de Mauro Darío González —el repartidor de 40 años asesinado de un balazo en el pecho en el barrio Alta Córdoba—, rompió el silencio y aclaró cómo ocurrieron los hechos que le costaron la vida a su pareja.

Según explicó a Cadena 3, el trágico desenlace no se dio durante una entrega laboral, sino cuando él decidió intervenir para frenar un violento asalto.

“El peligro no fue ni siquiera entregando un pedido, sino por defender a dos menores que estaban siendo violentadas por dos hombres en una moto. A una chica la tenían contra el piso apuntándola con un arma. Eso es lo que nos dijo la Policía. Esta madrugada se me acercó una de las hermanas de las víctimas y me agradeció, porque mi pareja salvó a su hermana”.

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Un hombre precavido y una tragedia inesperada

Verónica, quien también trabaja desde hace cinco años como repartidora de la misma aplicación, definió a Mauro como una persona sumamente prudente ante la inseguridad cotidiana de las calles cordobesas.

Perfil cauto: "Ante algún peligro siempre era cuidadoso, sensato, precavido. Al andar en la calle vemos muchas situaciones de violencia peligrosas y siempre recurrimos a las autoridades para alertarlas. Él, no sé lo que le pasó, por qué actuó como lo hizo; esa fue la realidad", lamentó con dolor.

El reclamo y trámites: mientras la familia aguarda que la Justicia les entregue el cuerpo y la motocicleta que quedó bajo custodia policial, continúan exigiendo respuestas sobre los responsables del crimen.

El caso y el estado de la investigación

El homicidio ocurrió este miércoles pasadas las 22.30 en la esquina de Góngora y General Paz. Dos motochorros interceptaron a una joven para robarle el teléfono celular y González, que pasaba por el lugar en su moto, se interpuso para auxiliarla. La respuesta de los delincuentes fue un disparo directo al pecho que le provocó la muerte instantánea en el lugar.

La causa se encuentra bajo la órbita del fiscal Iván Rodríguez. Hasta el momento, uno de los sospechosos de haber participado en el asalto fue demorado durante un control policial tras ser reconocido, mientras que el segundo implicado logró escapar y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.