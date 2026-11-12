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El FMI le pidió al Gobierno que siga acumulando reservas ante la volatilidad financiera

El organismo destacó la baja de la inflación y el superávit fiscal. El directorio del Fondo aún debe aprobar la tercera revisión del acuerdo, un paso que habilitaría un desembolso de unos US$900 millones.

12/11/2026 | 15:25Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió este jueves al Gobierno argentino que siga acumulando reservas y fortalezca la capacidad de la economía para resistir los vaivenes de los mercados financieros. La portavoz del organismo, Julie Kozack, sostuvo que la Argentina logró avances en la estabilización económica y señaló que la inflación sigue en descenso.

En su habitual conferencia de prensa, Kozack dijo que las autoridades se comprometieron a mantener el equilibrio de las cuentas públicas, aumentar las reservas internacionales y perfeccionar el marco de la política monetaria. Destacó el paso del déficit al superávit fiscal y afirmó que la acumulación de reservas superó las metas del programa, lo que fortaleció la posición externa del país.

Sobre las recientes oscilaciones de los mercados, la portavoz recomendó "no dar una importancia excesiva a las fluctuaciones de corto plazo". Explicó que el Fondo sigue de cerca la evolución de los indicadores de la economía y el cumplimiento de las políticas acordadas. A su juicio, la volatilidad reciente refuerza la necesidad de preparar a la Argentina para enfrentar nuevas turbulencias.

Kozack no precisó cuándo el Directorio Ejecutivo del FMI tratará la tercera revisión del acuerdo con la Argentina. El equipo técnico del organismo ya alcanzó un entendimiento con el Gobierno y está ultimando la documentación que elevará al directorio. La aprobación de la revisión habilitaría un desembolso de unos US$900 millones.

La revisión forma parte del acuerdo de facilidades extendidas que la Argentina firmó en abril de 2025 por US$20.000 millones. El programa incluye compromisos sobre el equilibrio fiscal, la acumulación de reservas internacionales y el cumplimiento de otras metas económicas.

En un comunicado de mediados de octubre, el Fondo atribuyó la desaceleración de la inflación y la mejora de la posición externa a la disciplina macroeconómica y a las reformas orientadas al mercado. En ese momento, también informó que la acumulación de reservas había superado los compromisos del programa.

Lectura rápida

¿Qué pidió el FMI al Gobierno argentino? El Fondo Monetario Internacional pidió que el Gobierno argentino siga acumulando reservas y fortalezca la capacidad de la economía.

¿Quién es la portavoz del FMI?
La portavoz del FMI es Julie Kozack.

¿Cuándo se firmó el acuerdo de facilidades extendidas? El acuerdo de facilidades extendidas fue firmado en abril de 2025.

¿Cuánto dinero podría desembolsar el FMI? La aprobación de la revisión habilitaría un desembolso de unos US$900 millones.

¿Qué atribuyó el FMI a la desaceleración de la inflación? El Fondo atribuyó la desaceleración de la inflación a la disciplina macroeconómica y a reformas orientadas al mercado.

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