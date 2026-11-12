Vialidad II: Roxana Reyes reclamó recuperar el dinero de la corrupción y pidió cárcel común

La condena al hijo de Lázaro Báez y a exfuncionarios en el segundo tramo de la causa Vialidad volvió a poner en el centro de la escena el entramado de corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

En ese contexto, la exdiputada nacional y dirigente radical de Santa Cruz, Roxana Reyes, sostuvo que las nuevas sentencias ratifican las denuncias realizadas durante años y reclamó avanzar con la recuperación del dinero obtenido ilegalmente.

En diálogo con Cadena 3, Reyes puso el foco en un aspecto particular del proceso judicial: el reconocimiento de los hechos por parte de los empresarios involucrados, en el marco de los acuerdos de juicio abreviado.

“El dato de color es que confesaron. Entonces, lo que era lawfare, o lo que era persecución, o lo que era una causa armada para proscribir, no. Tiene confesión”, afirmó.

La dirigente explicó que el esquema de corrupción no podía entenderse únicamente a partir de la responsabilidad de los funcionarios públicos, sino también por la participación de empresarios que hicieron posible el mecanismo de adjudicación irregular de obras.

“Este delito no solamente se cometió por funcionarios públicos corruptos, sino también por algo que es absolutamente necesario e indispensable, que es tener a los empresarios corruptos también que lo facilitaron”, señaló.

Para Reyes, uno de los aspectos centrales que debe resolver ahora la Justicia es el decomiso de los bienes y la recuperación de los recursos públicos involucrados en las maniobras.

“Lo que ahora hay que conseguir es que toda esta plata que le robaron a los argentinos, en obras y en dinero, sea devuelta”, remarcó.

Desde su experiencia en Santa Cruz, la exlegisladora describió el crecimiento patrimonial de Lázaro Báez y la concentración de la obra pública vial provincial durante los gobiernos kirchneristas.

Recordó que el empresario, que inicialmente era empleado bancario, pasó a convertirse en uno de los principales contratistas del Estado y en propietario de importantes extensiones de tierras, hoteles y otros emprendimientos.

Según indicó, entre 2003 y 2015, alrededor del 80% de la obra vial de Santa Cruz terminaba en manos de Báez. También mencionó la existencia de empresas vinculadas que, según su planteo, simulaban competir en las licitaciones para favorecer a Austral Construcciones y a otras firmas del mismo grupo.

Reyes sostuvo que durante aquellos años cuestionar públicamente al poder político provincial implicaba riesgos económicos y personales.

“En aquel momento era difícil, en aquel momento era peligroso. No te voy a decir que no había temor a la represalia”, recordó.

En ese sentido, describió un escenario de concentración de poder en los niveles nacional, provincial y municipal, con consecuencias sobre las fuentes laborales y la actividad económica de quienes se manifestaban en contra del oficialismo.

Otro de los planteos de Reyes estuvo dirigido al funcionamiento del sistema judicial. La dirigente consideró que los procesos por corrupción deben avanzar con mayor rapidez y que los condenados no deben recibir privilegios.

“Creo que tienen que tener cárcel común y creo que no hay que darle ningún tipo de privilegio”, expresó.

Además, reclamó una Justicia más profesionalizada para controlar el manejo de los recursos públicos y evitar nuevas irregularidades en la administración estatal.

“La Justicia tiene que ser mucho más ágil y tiene que estar muy profesionalizada para el control del manejo de los recursos públicos, que no nos roben un peso más a los argentinos”, enfatizó.

La exdiputada también destacó el trabajo de los fiscales que intervinieron en la causa, entre ellos Diego Luciani, a quien calificó como un funcionario valiente y sagaz.

Reyes también fue consultada sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a presentarse como candidata, pese a su condena y a las consecuencias de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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Al respecto, manifestó su sorpresa ante esa posibilidad y cuestionó que todavía existan sectores de la sociedad dispuestos a respaldar electoralmente a la expresidenta.

“Es increíble que quiera ser candidata, es increíble que se atreva y también es increíble que crea que pueda llegar”, sostuvo.

Finalmente, consideró que el escenario político y judicial debería abrir una discusión más profunda sobre la responsabilidad de los dirigentes y la valoración social de los hechos de corrupción.

Para Reyes, las nuevas condenas en la causa Vialidad II representan otro capítulo de un proceso que todavía tiene una cuestión pendiente: que los bienes y recursos obtenidos mediante la corrupción regresen efectivamente al Estado.

Entrevista de "Informados al Regreso"