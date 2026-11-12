El investigador Gabriel Rabinovich: “Hay desfinanciamiento y demonización de la ciencia en el país”

Al revisar su trayectoria, llama la atención que durante la escuela secundaria tenía dudas e interés por las carreras humanísticas. ¿Cómo fue esa elección por las ciencias químicas y la bioquímica?

Tuve bastantes dudas entre seguir la carrera de Ciencias Químicas o volcarme hacia disciplinas humanísticas como Filosofía o Psicología. Finalmente opté por la química, aunque llegué a cursar algunas materias de Psicología. De todos modos, siempre he intentado imprimirle un sentido humanístico a nuestra labor dentro del campo de las ciencias duras.

¿Considera que a esta altura del desarrollo científico aún es necesario explicar cuál es la utilidad de la ciencia para un país?

Creo que ya no tiene sentido tener que explicarlo, porque se ha demostrado en todo el mundo que la gran mayoría de los descubrimientos y de sus aplicaciones prácticas nacen de la ciencia básica o fundamental. Sin un trabajo sostenido durante muchas décadas es imposible llegar a una terapia concreta. Un ejemplo claro es la inmunoterapia contra el cáncer, que le valió el Premio Nobel a James Allison y Tasuku Honjo, fruto de tres o cuatro décadas de investigación sobre las moléculas que regulan el sistema inmunitario, lo que hoy permite salvar y mejorar la vida de muchísimos pacientes.

En los distintos países, ¿la inversión científica se realiza de manera abierta según el interés de cada investigador o existen prioridades estratégicas?

Ambas miradas son necesarias. Cada país tiene sus necesidades y características locales, pero también existen demandas globales. Por lo tanto, cada nación debe definir prioridades estratégicas, manteniendo siempre como premisa central la excelencia y el rigor científico. Cuando la ciencia cumple con esos requisitos a lo largo del tiempo, sus resultados son sólidos y reproducibles en cualquier laboratorio del mundo.

¿En qué consiste el descubrimiento de la proteína Galectina-1 y cómo interviene en el mecanismo de escape de los tumores?

En 2004 demostramos que los tumores avanzan evadiendo la respuesta inmune. Identificamos una proteína llamada Galectina-1, cuya función natural es suprimir o inhibir la respuesta inmunológica para que, tras defendernos de una amenaza, el sistema vuelva a la normalidad. Sin embargo, descubrimos que las células tumorales expresan entre 10 y 100 veces más Galectina-1 que las células normales. Al liberar esta proteína masivamente, el tumor bloquea y destruye a los linfocitos que intentan atacarlo. Al comprender este mecanismo de escape, desarrollamos inhibidores y anticuerpos monoclonales que bloquean la Galectina-1, permitiendo que el sistema inmune vuelva a visualizar y eliminar las células tumorales.

¿Cómo surgió la decisión de dar el salto desde la investigación básica hacia la creación de una empresa propia como Galtec?

Durante muchos años hicimos ciencia fundamental estudiando estos mecanismos. Al comprobar que la Galectina-1 silenciaba la respuesta inmune, nos dimos cuenta de que podíamos utilizarla con un doble propósito: por un lado, inhibirla para permitir que el sistema inmune ataque al cáncer; por el otro, utilizar la propia proteína o sus variantes para frenar respuestas inflamatorias exacerbadas en enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea o la psoriasis. Para llevar estas soluciones a los pacientes, evaluamos transferir la tecnología a multinacionales, pero colegas de Estados Unidos me recomendaron darle valor propio a los descubrimientos. Así fundamos la startup Galtec en 2023, la cual obtuvo financiamiento de inversores ángeles como el grupo White Lion y aportes del Estado a través del FONCYT, permitiéndonos optimizar el anticuerpo monoclonal para cáncer y la variante para enfermedades autoinmunes.

¿En qué etapa de desarrollo se encuentran actualmente estos productos y cuándo podrían comenzar los ensayos clínicos en humanos?

Los productos no están aún en el mercado. Nos encontramos completando la fase de buenas prácticas de manufactura para iniciar los ensayos clínicos de fase 1 en humanos (First in Human), diseñados para evaluar la seguridad y no toxicidad de las drogas. Si obtenemos los fondos necesarios en la nueva ronda de inversión, estimamos iniciar esta fase en dos años. De resultar exitosa la fase 1, pasaremos a la fase 2 para comprobar la efectividad clínica antes de su posterior aprobación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿De qué manera se articula en este proyecto la participación del capital privado con el Estado y las instituciones públicas?

El Estado, a través del CONICET y de la Fundación Sales, financió durante muchos años nuestras investigaciones básicas. Por eso, mediante el convenio de licenciamiento de patentes, las patentes continúan siendo propiedad del CONICET y de la Fundación Sales, estableciéndose regalías y retornos económicos para el organismo estatal y para los inventores a medida que se van cumpliendo los hitos de desarrollo y capitalización.

¿Cómo impacta la hiperconectividad global y el uso de herramientas como la inteligencia artificial en el trabajo científico actual?

La interacción global es sumamente positiva porque facilita la colaboración interdisciplinaria entre científicos de todo el mundo. Por su parte, la inteligencia artificial ha tenido un impacto enorme en el diseño y optimización de drogas. En nuestro caso, la utilizamos para perfeccionar el anticuerpo monoclonal, consultando qué aminoácidos podíamos modificar para lograr una mayor afinidad y un bloqueo más eficiente de la Galectina-1, lo cual luego validamos experimentalmente en el laboratorio.

Usted asumió la dirección de un nuevo instituto en Barcelona. ¿Cómo combina esa tarea con su labor en la Argentina y qué diferencias observa entre ambos entornos?

Asumí la dirección parcial de un nuevo instituto de inmunología impulsado por la Fundación La Caixa en Barcelona, mediante un convenio con el CONICET para compartir conocimientos y beneficios. Alterno mi trabajo entre Barcelona y Buenos Aires. En la Argentina contamos con un capital humano y científico extraordinario; el equipo con el que trabajo desde hace 15 o 20 años es de un nivel de excelencia único. La diferencia principal reside en la coyuntura: en la Argentina atravesamos un momento complejo marcado por el desfinanciamiento y por discursos que descalifican el valor de la ciencia, mientras que en otros países el apoyo estatal a la investigación básica se mantiene como una prioridad de Estado.

Frente a las críticas dirigidas al sector científico, ¿considera que la sociedad argentina mantiene su respaldo a la ciencia nacional?

Estoy convencido de que la sociedad argentina, más allá de cualquier postura política, valora profundamente a la ciencia como un activo histórico del país. La Argentina posee una tradición científica prestigiosa respaldada por sus premios Nobel en ciencias duras, como Houssay, Leloir y Milstein, algo único en la región. Por eso elijo seguir haciendo ciencia en el país; porque el talento humano es nuestro mayor patrimonio y la sociedad comprende el valor transformador de la investigación.

¿Es necesario y factible lograr una mayor participación del sector privado en el financiamiento de la investigación científica en la Argentina?

Es totalmente factible y necesario. En muchos países de Europa y en Estados Unidos existen fundaciones y entidades financieras privadas —como el caso de la Fundación La Caixa en España— que comprometen por estatuto fondos permanentes para la ciencia de excelencia, la cultura y la salud. Para que el sector privado se acerque con confianza en la Argentina, el Estado debe dar un mensaje claro de compromiso con la ciencia básica, la educación y la cultura, promoviendo una articulación virtuosa entre lo público y lo privado.

¿Llegaremos a presenciar un escenario en el que el cáncer tenga una cura definitiva?

Es importante precisar que el cáncer no es una única enfermedad, sino múltiples patologías diferentes. De hecho, varios tipos de cáncer —como el de testículo, mama, piel o ciertos tumores de pulmón— hoy se curan o se controlan de forma prolongada gracias a las inmunoterapias actuales. Nuestro objetivo con el bloqueo de la Galectina-1 no es prometer soluciones mágicas, sino brindar una opción terapéutica nueva e innovadora para aquellos pacientes con tumores resistentes a los tratamientos convencionales, abriendo una oportunidad real donde antes no la había.

Si tuviera que elegir entre ver a su club de fútbol salir campeón o recibir el Premio Nobel, ¿cuál preferiría?

Aunque en mi familia somos hinchas de Instituto de Córdoba, para mí el mayor reconocimiento no es un galardón. El verdadero premio será el día en que el primer paciente reciba por goteo nuestro anticuerpo monoclonal y veamos que el tumor remite y que su calidad de vida mejora. Ese es el único motor y la meta por la cual trabajamos todos los días.

Para finalizar la entrevista, ¿podría recomendarnos un libro, una película o una serie?

En literatura, recomiendo un libro que me acompaña permanentemente, "El hombre en busca de sentido", de Viktor Frankl, sobre la capacidad humana de encontrar un propósito de libertad aun en las circunstancias más difíciles. En cuanto a series, me apasionaron mucho "Sense8" y la catalana "Merlí".

Entrevista de Sergio Suppo.