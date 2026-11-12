Cadena 3 Motor: Vuelve el Mundial a Córdoba, vivimos el TC en Río Cuarto y estamos en la Baja 1000

FOTO: Vuelve el Mundial a Córdoba, el TC a Río Cuarto y estamos en la Baja 1000 en México

En la 12ª edición audiovisual de 25'' minutos, revivimos con emoción y protagonismo el anuncio oficial desde el Centro Cívico de Córdoba con el que el gobernador Martín Llaryora confirmó la vuelta del Rally de Argentina en 2028 a nuestras sierras. Una cobertura espectacular de C3 y C3M puso en el aire por streaming el evento en forma completa. También se anunció el pre-evento con el Rally Sudamericano para marzo de 2027.

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Como entendemos las pasiones y las preferencias de nuestro público, también nos preparamos para otra cita histórica, la del regreso del Turismo Carretera a una de sus plazas favoritas, el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto que con su extensión y mejoras recibe a tope a la máxima en la penúltima fecha de la Copa de Oro.

Y, además, como lo anticipamos, estamos cubriendo toda la previa de la Baja 1000 2026 que se larga mañana en México, donde seguimos a los argentinos Alfredo Olmedo, Daniel López, Federico Villagra y Tomás Olmedo con su CanAm Maverick R #2918 de la UTV Pro FI.

Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa -con la participación de Fernando Barrionuevo- no solo te cuentan el automovilismo por la radio y por las redes. En el resumen habitual de los martes, vienen con las imágenes, infografías, los comentarios y los datos para que estés informado de lo más importante del automovilismo.

Cadena 3 Motor sumó a sus producciones radiales y digitales, su nuevo espacio en la familia de contenidos del Canal Oficial de Cadena 3 Argentina en YouTube.

Un especial de lleno de automovilismo que encontrarás todos los martes entre las propuestas audiovisuales de la Gran Cadena Federal de los Argentinos para informarte y escuchar opiniones profesionales.

En suma, no dejamos de buscar manera de que siempre tengas la mejor y más oportuna información del automovilismo. Otra de las grandes pasiones de todos los argentinos.

Cadena 3 Motor, fotografías, capturas, vídeos: Equipo Audiovisual C3 -Marcos Villagra, Martín Yoris, Juan P. Brino-